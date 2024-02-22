«Депортации не было»: сестра опровергла слова Matrang о побеге из России Сестра Matrang назвала ложью его слова о невозможности вернуться в Россию

Фото: Социальные сети

Matrang (Алан Хадзарагов)

Сестра рэпера Matrang (Алана Хадзарагова), просившего деньги у подписчиков для вылета из Тайланда, в Instagram (деятельность в РФ запрещена) назвала неправдой его слова о невозможности вернуться в Россию из-за страха. Женщина пояснила, что исполнитель песни «Медуза» выходил в эфир в «неадекватном состоянии» под воздействием запрещенных веществ, проявлял агрессию и сам отказывался возвращаться домой. По словам сестры исполнителя, родственники сумели вернуть его в Москву и поместить в рехаб.

Его состояние не позволяло вести с ним диалог. Он не поддавался никаким уговорам.. Все его публичные выступления о том, что он хочет вернуться в Россию, но не может, были... ложными. Никакой официальной депортации Алана из Тайланда не было, это была организованная нами операция, — прояснила ситуацию женщина.

По словам родственницы, многие не хотят верить, что Matrang употреблял запрещенные вещества, но это «горькая правда». Она подчеркнула, что исполнителю предстоит долгое лечение, во время которого он не будет выходить на связь.

Нам предстоит найти огромные деньги на его лечение. Это однозначно самый сложный период в жизни каждого члена семьи, но мы очень любим Алана и верим, что в процессе лечения он все осознает, примет верные решения и вернется здоровым и заряженным, — написала сестра музыканта.

Ранее был опубликован снимок рэпера на паспортном контроле аэропорта Пхукета. Сам Хадзарагов сообщил о своем задержании полицией Таиланда. Артист вышел в эфир и рассказал, что едет в полицейской машине. Возможной причиной задержания артист назвал сбор пожертвований с российских поклонников на карту другому человеку.

До этого Matrang сбрил брови и сообщил о возвращении из Таиланда в Россию 29 февраля. В своих соцсетях артист также рассказал о прекращении карьеры музыканта, поскольку он изменил свое отношение к творчеству и теперь его привлекают другие сферы.

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