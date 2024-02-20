Baza: Matrang возвращается в Россию после задержания полицией на Пхукете

Фото: t.me/matrangtut

Matrang (Алан Хадзарагов)

Telegram-канал Baza сообщает, что российский рэпер Matrang (Алан Хадзарагов) возвращается в Россию. Канал также опубликовал снимок исполнителя на паспортном контроле аэропорта Пхукета. Накануне ночью музыкант в Instagram (деятельность РФ запрещена) сообщил о своем задержании полицией Таиланда. Артист вышел в эфир и рассказал, что едет в полицейской машине. Возможной причиной задержания артист назвал сбор пожертвований с российских поклонников на карту другому человеку.

Я вот еду в машине. Везут меня, сказали, куда-то в полицейский участок. Полицейские сказали, все со мной нормально, просто проверят документы, наверное. Помните парня, которому вчера вы все переводили деньги на тайскую карту? Этот парень, видимо, невзлюбил меня и решил вызвать полицейских, — сказал в эфире исполнитель хита «Медуза».

Ранее Matrang сбрил брови и сообщил о возвращении из Таиланда в Россию 29 февраля. В своих соцсетях артист также рассказал о прекращении карьеры музыканта, поскольку он изменил свое отношение к творчеству и теперь его привлекают другие сферы.

Кроме того, исполнитель хита «Медуза» заверил, что на протяжении всего времени нахождения в Таиланде он был чист и никаких веществ не употреблял. В своем посте он указал, что поменял номер телефона. Он заявил о планах матери отправить его на лечение.