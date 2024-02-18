Решивший вернуться в Россию Matrang перестанет радовать поклонников музыкой Starhit: Matrang в феврале вернется в Россию и перестанет заниматься музыкой

Фото: t.me/matrangtut

Matrang (Алан Хадзарагов)

Популярный российский рэпер Алан Хадзарагов, выступающий под псевдонимом Matrang, сообщил о возвращении из Таиланда в Россию, пишет издание StarHit. В своих соцсетях артист также рассказал о прекращении карьеры музыканта, поскольку он изменил свое отношение к творчеству и теперь его привлекают другие сферы.

Кроме того, исполнитель хита «Медуза» заверил, что на протяжении всего времени нахождения в Таиланде он был чист и никаких веществ не употреблял. В своем посте он указал, что поменял номер телефона. Он заявил о планах матери отправить его на лечение, при этом он задается вопросом, от чего именно его будут лечить?

Возвращаюсь в Россию 29 февраля. Номер у меня новый. Мама говорит, что меня будут от чего-то лечить. Кто-то в курсе, от чего? Я чист от тяжелых веществ и могу доказать это, — заявил рэпер.

Telegram-канал SHOT ранее писал, что Matrang больше не хочет быть публичным человеком, хотя его концерты в России не отменяют, а билеты на них продаются. По данным канала, руководство артиста считает иначе и хотело бы возобновить его выступления.

Канал также писал, что музыкант сбрил брови и отрастил волосы, чтобы не привлекать внимания русскоязычных поклонников. На одном из эфиров Хадзарагов заявил, что не собирается возвращаться в Россию. Также он признался, что часто употребляет запрещенные вещества, отметив, что это не должно никого касаться.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.