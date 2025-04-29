Музыкальный критик Сергей Соседов известен своими резкими суждениями. Это не раз становилось причиной скандалов. Один из недавних случился на телевизионном шоу «Суперстар!», когда он, заступаясь за певицу Азизу, вступил в конфликт с членами жюри. В беседе с NEWS.ru журналист откровенно высказался об Алле Пугачевой, звездах отечественного шоу-бизнеса, похоронах Паши Техника и поющих блогерах.
Почему Соседов считает, что у Азизы украли победу в шоу «Суперстар!»
— Недавно произошел скандальный инцидент на шоу «Суперстар!». Во время объявления победителя вы не встали. Считаете, что финалисткой должна была стать не Георгиади, а Азиза?
— Я считаю, что Георгиади заслужила победу, но не таким путем. Победа оказалась украдена у Азизы, которая была выше всех на две головы, «вылизывала» каждый номер и, конечно, требовала от группы невероятной творческой работы. Поэтому ее выступления стали лучшими. И когда тебе ставят низкий балл, признавая, что твое исполнение самое превосходное, шикарное, что ты великолепная драматическая актриса и эффект произвела бомбический, это абсурд.
«Но я не могу вам поставить высший балл, потому что вы плохо вели себя ночью, вы меня разбудили и что-то говорили (о речи засудившей Азизу Леры Кудрявцевой. — NEWS.ru)». Это где такое видано? Георгиади получила победу ценой того, что у другой артистки — Азизы — ее отняли наглым образом.
— Когда вы оцениваете выступление артиста, чем руководствуетесь?
— Я руководствуюсь всегда несколькими критериями. Это выбор репертуара: песня должна подходить артисту, его голосовым данным, не быть «запетой» — одной из тех, которые из шоу в шоу идут, я поставил бы их в стоп-лист, потому что они надоели. Важно, как песня исполнена с точки зрения драматургии, режиссуры, как это сделано — балет, антураж, идея постановки, замысел… Конечно, постановки в «Суперстар!» превосходят номера всех других шоу на нашем телевидении. Помните идею песни «Занавес» в исполнении Азизы? Там полог не один, а два, и он не закрывается сверху, а снизу поднимается вверх. Мы вообще сошли с ума! Я такого решения никогда не видел, это было так неожиданно и невероятно!
Так что в этом шоу много находок, но и артисты тоже стараются, придумывают какие-то вокальные фишки. Азиза то вокализ вставит, то молитву в песню, она все время разная, и у нее все необыкновенно изобретательно.
— Вы очень эмоционально защищаете Азизу. Почему для вас это важно?
— Я за справедливость. Терпеть не могу, когда человека незаслуженно начинают судить, обвинять в том, в чем он не виновен. Не могу пройти мимо, это моя сущность. Без конца эту историю с Тальковым напоминают. Она не виновата ни на грош, она пострадавшая сторона. Но есть люди, которые эту историю ворошат и доходят до абсурдной мысли, что она убила Талькова. И это бесконечно муссируется, это отвратительно.
Когда говорят, что белое — черное, а черное — белое, не могу мимо этого пройти. Тем более если речь идет о шоу, где я участвую.
— Вы говорили в своих интервью, что сейчас вам некого критиковать, что Клава Кока и прочие этого не достойны. Есть молодые поющие блогеры, которые вам особенно неприятны, может, Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) или кто-то еще?
— Мне это как-то неинтересно. Ну Моргенштерн, и что? Матерные песни. Сейчас безвкусно практически все. Я перестал на подобное обращать внимание, потому что зачем мне себя расстраивать ерундой? Я просто их не слышу, не замечаю. Сказать, кто меня возмущает, не могу — просто потому что не слушаю. На радио их песни не звучат и на федеральных каналах тоже, все они в интернете.
Раньше доступ на сцену был только для избранных, а сегодня он есть для всех: на сцену, в кино — куда угодно. К этому относиться надо как к данности.
Что думает Соседов о Татьяне Куртуковой
— Как вам Татьяна Куртукова, исполнительница хита «Матушка-земля», это тоже проект-однодневка?
— Посмотрим, как говорится. Сейчас все «проект». Это раньше были артисты, которые пробивались. Сегодня нет денег — никуда ты не попадешь, хоть ты будешь самим Орфеем с золотым голосом. Под это идет финансирование.
В советское время бесплатно показывали на телевидении, и рейтинг был стопроцентный. Артистов запоминали по одному выступлению, а сейчас если вы где-то всего только раз появитесь, то считается, что вы нигде не заявили о себе, вас никто не услышал. Что касается Куртуковой, песня хорошая, вполне хитовая, легкая, со смыслом и очень актуальна.
Она прекрасно ее исполняет, не шедевр, но сделана добротно. Если с Куртуковой будут заниматься продюсеры, спонсоры, если она будет искать репертуар, то может продержаться долго.
Какой передачи, по мнению Соседова, не хватает на российском телевидении
— В соцсети увидела фрагмент передачи «Акулы пера» с вашим участием. В девяностые был расцвет отечественного телевидения. Какой передачи или формата того времени не хватает на нынешнем ТВ?
— Не хватает телевизионных очерков о музыке, об актерах, о театре, о кино. Того, что делал Виталий Вульф, театральный критик, искусствовед, переводчик. Его программа называлась «Серебряный шар». Он потрясающе рассказывал о звездах мирового кино, о театре, личностно, со своим отношением к человеку.
Сегодняшнее телевидение больше ориентировано на молодую аудиторию, они не знают о корифеях высокого искусства, им не знакомы имена Рудольфа Нуриева, Лидии Сухаревской, Аллы Тарасовой…
— У вас есть свой фан-клуб. Как проявляют себя ваши поклонники и хейтеры?
— Фанаты были у Аллы Пугачевой, у Киркорова, у Баскова… У меня — почитатели. Они спокойные, не бегают за мной, не срывают пуговицы с моих курток, но пишут в сообщество в «ВК». Его ведут мои друзья, журналисты, сам я ничего не веду, мне это неинтересно. Как и у всех, у меня есть и недоброжелатели, но никаких козней они не строят.
Что говорит Соседов об уехавших и зарубежных артистах
— Как вы думаете, есть ли шанс на возвращение на российскую сцену покинувших нашу страну артистов — Брежневой, Меладзе, Ротару и других?
— Я не думаю, что в ближайшее время они вернутся. Что касается Ротару, она уже в годах и, в принципе, давно надо было заканчивать — силы не те. София уже давно не украинская певица, она певица Советского Союза. В то время в России выступала чаще, чем на Украине. Она в этот ряд никак не вписывается. На нее оказывается давление со стороны украинских нацистов, ее просто стращают, мол, будешь выступать в России — твоим родственникам несдобровать. У нее очень большая семья, она всегда им помогала. И поэтому она, естественно, не может рисковать своей родней.
Веру Брежневу я никогда певицей не считал. Что она выступала в России, что нет — никто не заметил ее отсутствия. И была ли она — Вера Брежнева? Эта фамилия только с Леонидом Ильичом ассоциируется. Она почему-то взяла себе такой псевдоним. Это, кстати, очень интересный феномен. Сама ничего собой не представляла. Песни для нее писал Меладзе. Что бы она делала без него?
Могут ли вернуться в РФ украинские артисты, каких западных певцов не хватает
— Карьера братьев Меладзе в РФ может возобновиться?
— Я думаю, что их карьера уже окончена. Если все и наладится, то это будет нескоро. Конечно, начнут сюда ездить, потому что здесь же рынок, тут они зарабатывали всю жизнь. Но им еще предстоит покаяться. Потому что так просто их никто не простит.
— Концертов зарубежных звезд в России стало меньше. Кого бы вы хотели видеть из иностранных исполнителей здесь на гастролях?
— Все лучшие певцы у нас уже выступили: Элтон Джон, Клифф Ричард, Тина Тернер, Мирей Матье, Пол Маккартни, [Джордж] Майкл… Много было гастролеров. Кого бы я хотел увидеть из зарубежных, их уже нет в живых, а те, кто есть, мне как-то фиолетово. Тейлор Свифт и Пинк — хорошие певицы, но мне они не интересны. Просто хорошие. А вот Далиду мы любили. Любили Мирей Матье, это эталон эстрадной певицы. Любили Шарля Азнавура и Джо Дассена. Мои певцы все для меня спели, я никого не жду.
Что сказал Соседов о Пугачевой
— Вы нелестно отзываетесь о Пугачевой, хотя для многих она остается звездой, легендой. В чем причина такого негатива к Алле?
— Меня удивляет один простой факт. В разговорах, в СМИ, на интернет-порталах все говорят о ней как о действующей звезде. Почему не употребляется слово «была»? Или когда заходит речь обо мне — «был ее поклонником, а теперь ее предал». Почему молчат о том, что Пугачевой уже нет, что она не может петь? Это нельзя назвать пением уже 25 лет.
То есть получается, будто Пугачева все та же, как во времена 1979-го, 1985-го. Последний достойный ее концерт был показан в 1999 году. Больше она не пела и в XXI век не вошла. Ну что там, плохонькие песни «Телогреечка», «Дорогой» и «Пусть говорят, что счастье мне к лицу»? Это уже не то. Концерт в честь 70-летия — плохой, убогий, он под фонограмму шел плюсовую, причем с ошибками в текстах. Ее никто не предавал. Она предала себя сама. Я даже не говорю о том, что Алла Борисовна несет позорную ахинею про рабов и холопов, что достойно осуждения и страшного остракизма. Она когда-то была, но уже давно сплыла.
— Как вы считаете, мог бы кто-нибудь заменить ее сегодня на эстраде?
— Никто никого не может заменить. Каждый на своем месте в жизни, в системе. Мог ли кто-то быть вместо Клавдии Шульженко, Лидии Руслановой, Утесова, Магомаева, Анне Вески, Ольги Зарубиной? Почему надо замещать Пугачеву? Мне очень нравится новая программа Елены Ваенги. Ее концерт идет только в живом звуке, с большим коллективом музыкантов. Какое уважение к зрителю — общение, поклоны. Вот у кого надо учиться. И если уж говорить, кто мог бы занять место лидера на эстраде, то это, я считаю, Елена Ваенга.
Мнение Соседова по поводу ажиотажа вокруг Паши Техника
— Недавно много шума наделали похороны рэпера Паши Техника. Его фанаты разрисовали стену Цоя на Арбате. Что вы об этом думаете?
— Мне позвонили несколько журналистов: «Паша Техник умер». А я говорю: «И что? А кто это?» Я не знал его, не слышал его композиции. Похороны, подростки, стену расписали… Для меня все это странно, конечно, цирк с конями.
— Что это, признак деградации молодежи, которая в качестве кумиров выбирает наркозависимых?
— Деградация давно произошла. У нас на детской площадке стоит чистый мат: подростки орут на весь двор. Сегодня никто не поднимает эту тему на высоком уровне. Это считается нормой, и ничего нельзя с этим сделать.
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