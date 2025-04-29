«Деградация давно произошла»: Соседов о Пугачевой, Паше Технике, Куртуковой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Соседов

Музыкальный критик Сергей Соседов известен своими резкими суждениями. Это не раз становилось причиной скандалов. Один из недавних случился на телевизионном шоу «Суперстар!», когда он, заступаясь за певицу Азизу, вступил в конфликт с членами жюри. В беседе с NEWS.ru журналист откровенно высказался об Алле Пугачевой, звездах отечественного шоу-бизнеса, похоронах Паши Техника и поющих блогерах.

Почему Соседов считает, что у Азизы украли победу в шоу «Суперстар!»

— Недавно произошел скандальный инцидент на шоу «Суперстар!». Во время объявления победителя вы не встали. Считаете, что финалисткой должна была стать не Георгиади, а Азиза?

​​​​​— Я считаю, что Георгиади заслужила победу, но не таким путем. Победа оказалась украдена у Азизы, которая была выше всех на две головы, «вылизывала» каждый номер и, конечно, требовала от группы невероятной творческой работы. Поэтому ее выступления стали лучшими. И когда тебе ставят низкий балл, признавая, что твое исполнение самое превосходное, шикарное, что ты великолепная драматическая актриса и эффект произвела бомбический, это абсурд.

«Но я не могу вам поставить высший балл, потому что вы плохо вели себя ночью, вы меня разбудили и что-то говорили (о речи засудившей Азизу Леры Кудрявцевой. — NEWS.ru)». Это где такое видано? Георгиади получила победу ценой того, что у другой артистки — Азизы — ее отняли наглым образом.

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— Когда вы оцениваете выступление артиста, чем руководствуетесь?

— Я руководствуюсь всегда несколькими критериями. Это выбор репертуара: песня должна подходить артисту, его голосовым данным, не быть «запетой» — одной из тех, которые из шоу в шоу идут, я поставил бы их в стоп-лист, потому что они надоели. Важно, как песня исполнена с точки зрения драматургии, режиссуры, как это сделано — балет, антураж, идея постановки, замысел… Конечно, постановки в «Суперстар!» превосходят номера всех других шоу на нашем телевидении. Помните идею песни «Занавес» в исполнении Азизы? Там полог не один, а два, и он не закрывается сверху, а снизу поднимается вверх. Мы вообще сошли с ума! Я такого решения никогда не видел, это было так неожиданно и невероятно!

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Соседов

Так что в этом шоу много находок, но и артисты тоже стараются, придумывают какие-то вокальные фишки. Азиза то вокализ вставит, то молитву в песню, она все время разная, и у нее все необыкновенно изобретательно.

— Вы очень эмоционально защищаете Азизу. Почему для вас это важно?

— Я за справедливость. Терпеть не могу, когда человека незаслуженно начинают судить, обвинять в том, в чем он не виновен. Не могу пройти мимо, это моя сущность. Без конца эту историю с Тальковым напоминают. Она не виновата ни на грош, она пострадавшая сторона. Но есть люди, которые эту историю ворошат и доходят до абсурдной мысли, что она убила Талькова. И это бесконечно муссируется, это отвратительно.

Когда говорят, что белое — черное, а черное — белое, не могу мимо этого пройти. Тем более если речь идет о шоу, где я участвую.

— Вы говорили в своих интервью, что сейчас вам некого критиковать, что Клава Кока и прочие этого не достойны. Есть молодые поющие блогеры, которые вам особенно неприятны, может, Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) или кто-то еще?

— Мне это как-то неинтересно. Ну Моргенштерн, и что? Матерные песни. Сейчас безвкусно практически все. Я перестал на подобное обращать внимание, потому что зачем мне себя расстраивать ерундой? Я просто их не слышу, не замечаю. Сказать, кто меня возмущает, не могу — просто потому что не слушаю. На радио их песни не звучат и на федеральных каналах тоже, все они в интернете.

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Раньше доступ на сцену был только для избранных, а сегодня он есть для всех: на сцену, в кино — куда угодно. К этому относиться надо как к данности.

Что думает Соседов о Татьяне Куртуковой

— Как вам Татьяна Куртукова, исполнительница хита «Матушка-земля», это тоже проект-однодневка?

— Посмотрим, как говорится. Сейчас все «проект». Это раньше были артисты, которые пробивались. Сегодня нет денег — никуда ты не попадешь, хоть ты будешь самим Орфеем с золотым голосом. Под это идет финансирование.

В советское время бесплатно показывали на телевидении, и рейтинг был стопроцентный. Артистов запоминали по одному выступлению, а сейчас если вы где-то всего только раз появитесь, то считается, что вы нигде не заявили о себе, вас никто не услышал. Что касается Куртуковой, песня хорошая, вполне хитовая, легкая, со смыслом и очень актуальна.

Она прекрасно ее исполняет, не шедевр, но сделана добротно. Если с Куртуковой будут заниматься продюсеры, спонсоры, если она будет искать репертуар, то может продержаться долго.

Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press Татьяна Куртукова

Какой передачи, по мнению Соседова, не хватает на российском телевидении

— В соцсети увидела фрагмент передачи «Акулы пера» с вашим участием. В девяностые был расцвет отечественного телевидения. Какой передачи или формата того времени не хватает на нынешнем ТВ?

— Не хватает телевизионных очерков о музыке, об актерах, о театре, о кино. Того, что делал Виталий Вульф, театральный критик, искусствовед, переводчик. Его программа называлась «Серебряный шар». Он потрясающе рассказывал о звездах мирового кино, о театре, личностно, со своим отношением к человеку.

Сегодняшнее телевидение больше ориентировано на молодую аудиторию, они не знают о корифеях высокого искусства, им не знакомы имена Рудольфа Нуриева, Лидии Сухаревской, Аллы Тарасовой…

— У вас есть свой фан-клуб. Как проявляют себя ваши поклонники и хейтеры?

— Фанаты были у Аллы Пугачевой, у Киркорова, у Баскова… У меня — почитатели. Они спокойные, не бегают за мной, не срывают пуговицы с моих курток, но пишут в сообщество в «ВК». Его ведут мои друзья, журналисты, сам я ничего не веду, мне это неинтересно. Как и у всех, у меня есть и недоброжелатели, но никаких козней они не строят.

Что говорит Соседов об уехавших и зарубежных артистах

— Как вы думаете, есть ли шанс на возвращение на российскую сцену покинувших нашу страну артистов — Брежневой, Меладзе, Ротару и других?

— Я не думаю, что в ближайшее время они вернутся. Что касается Ротару, она уже в годах и, в принципе, давно надо было заканчивать — силы не те. София уже давно не украинская певица, она певица Советского Союза. В то время в России выступала чаще, чем на Украине. Она в этот ряд никак не вписывается. На нее оказывается давление со стороны украинских нацистов, ее просто стращают, мол, будешь выступать в России — твоим родственникам несдобровать. У нее очень большая семья, она всегда им помогала. И поэтому она, естественно, не может рисковать своей родней.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Соседов

Веру Брежневу я никогда певицей не считал. Что она выступала в России, что нет — никто не заметил ее отсутствия. И была ли она — Вера Брежнева? Эта фамилия только с Леонидом Ильичом ассоциируется. Она почему-то взяла себе такой псевдоним. Это, кстати, очень интересный феномен. Сама ничего собой не представляла. Песни для нее писал Меладзе. Что бы она делала без него?

Могут ли вернуться в РФ украинские артисты, каких западных певцов не хватает

— Карьера братьев Меладзе в РФ может возобновиться?

— Я думаю, что их карьера уже окончена. Если все и наладится, то это будет нескоро. Конечно, начнут сюда ездить, потому что здесь же рынок, тут они зарабатывали всю жизнь. Но им еще предстоит покаяться. Потому что так просто их никто не простит.

— Концертов зарубежных звезд в России стало меньше. Кого бы вы хотели видеть из иностранных исполнителей здесь на гастролях?

— Все лучшие певцы у нас уже выступили: Элтон Джон, Клифф Ричард, Тина Тернер, Мирей Матье, Пол Маккартни, [Джордж] Майкл… Много было гастролеров. Кого бы я хотел увидеть из зарубежных, их уже нет в живых, а те, кто есть, мне как-то фиолетово. Тейлор Свифт и Пинк — хорошие певицы, но мне они не интересны. Просто хорошие. А вот Далиду мы любили. Любили Мирей Матье, это эталон эстрадной певицы. Любили Шарля Азнавура и Джо Дассена. Мои певцы все для меня спели, я никого не жду.

Что сказал Соседов о Пугачевой

— Вы нелестно отзываетесь о Пугачевой, хотя для многих она остается звездой, легендой. В чем причина такого негатива к Алле?

— Меня удивляет один простой факт. В разговорах, в СМИ, на интернет-порталах все говорят о ней как о действующей звезде. Почему не употребляется слово «была»? Или когда заходит речь обо мне — «был ее поклонником, а теперь ее предал». Почему молчат о том, что Пугачевой уже нет, что она не может петь? Это нельзя назвать пением уже 25 лет.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева

То есть получается, будто Пугачева все та же, как во времена 1979-го, 1985-го. Последний достойный ее концерт был показан в 1999 году. Больше она не пела и в XXI век не вошла. Ну что там, плохонькие песни «Телогреечка», «Дорогой» и «Пусть говорят, что счастье мне к лицу»? Это уже не то. Концерт в честь 70-летия — плохой, убогий, он под фонограмму шел плюсовую, причем с ошибками в текстах. Ее никто не предавал. Она предала себя сама. Я даже не говорю о том, что Алла Борисовна несет позорную ахинею про рабов и холопов, что достойно осуждения и страшного остракизма. Она когда-то была, но уже давно сплыла.

— Как вы считаете, мог бы кто-нибудь заменить ее сегодня на эстраде?

​​— Никто никого не может заменить. Каждый на своем месте в жизни, в системе. Мог ли кто-то быть вместо Клавдии Шульженко, Лидии Руслановой, Утесова, Магомаева, Анне Вески, Ольги Зарубиной? Почему надо замещать Пугачеву? Мне очень нравится новая программа Елены Ваенги. Ее концерт идет только в живом звуке, с большим коллективом музыкантов. Какое уважение к зрителю — общение, поклоны. Вот у кого надо учиться. И если уж говорить, кто мог бы занять место лидера на эстраде, то это, я считаю, Елена Ваенга.

Мнение Соседова по поводу ажиотажа вокруг Паши Техника

— Недавно много шума наделали похороны рэпера Паши Техника. Его фанаты разрисовали стену Цоя на Арбате. Что вы об этом думаете?

​​​​​— Мне позвонили несколько журналистов: «Паша Техник умер». А я говорю: «И что? А кто это?» Я не знал его, не слышал его композиции. Похороны, подростки, стену расписали… Для меня все это странно, конечно, цирк с конями.

— Что это, признак деградации молодежи, которая в качестве кумиров выбирает наркозависимых?

— Деградация давно произошла. У нас на детской площадке стоит чистый мат: подростки орут на весь двор. Сегодня никто не поднимает эту тему на высоком уровне. Это считается нормой, и ничего нельзя с этим сделать.

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