Любимые женщины Церетели: сколько их было и кто они

Фото: Гиви Киквадзе /Фотохроника ТАСС

Зураб Церетели

Скульптор Зураб Церетели прожил большую красивую жизнь, оставил после себя не только многочисленные произведения искусства, но и свое продолжение — дочь, приемных детей, внуков и правнуков. Сколько любимых женщин было у мастера и кто они — в материале NEWS.ru.

Как жена Церетели сподвигла его много работать и стать знаменитым

Официально скульптор Зураб Церетели был женат лишь один раз. Его супругой была потомственная грузинская княжна Инесса Андроникашвили, он оставался с ней до самого последнего дня ее жизни. Церетели познакомился с будущей женой, когда учился на пятом курсе Тбилисской академии художеств. Во время первой встречи он растерялся, не подошел и не спросил номер телефона.

«Иду по проспекту Руставели. Навстречу две молодые девочки. Я обратил внимание: одна такая энергичная, эффектная, в белой куртке. Что-то со мной произошло: я остановился, посмотрел ей вслед, чтобы запомнить это движение, ее походку… Видно, так устроил Бог: через некоторое время товарищ пригласил меня на день рождения. Захожу и вижу — та самая девушка», — рассказывал скульптор в одном из интервью.

По словам Церетели, Инесса принадлежала к известному в Грузии княжескому роду Андрониковых, благородное происхождение наложило отпечаток на ее личность. Художник говорил, что супруга была хорошо воспитана, умела держать эмоции при себе, тонко чувствовала людей и умела определять, кого можно пускать в дом, а кого нельзя.

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Скульптор рассказывал о тяжелом недуге его любимой — пороке сердца. Медики не разрешали ей выходить замуж и тем более рожать, но она осознано пошла на риск.

«Я сидел и ждал в больнице, когда вышла женщина и сказала: „У вас дочка!“ Я так обрадовался! Я так целовал медсестру!..» — говорил Церетели о рождении единственной дочери Елены.

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Лика Церетели на открытии своей выставки

Именно Инесса была причиной того, что Церетели много работал и впоследствии стал состоятельным и известным.

Молодая семья жила на восьмом этаже — практически на чердаке, в доме без лифта, и больной женщине было тяжело подниматься в квартиру.

«Я не забуду, как в Грузию приехали академики, которые делали операции на сердце. 12 у них блестяще прошли. Они проверили мою жену и сообщили: „Ей ни в коем случае нельзя делать операцию — сердце не выдержит“. А потом пришли ко мне домой. Академики еле-еле поднялись на восьмой этаж и, отдышавшись, сказали: „Как вам не стыдно?! Если вы любите свою супругу — сейчас же надо переехать!!!“ А я получал 22 рубля, рисовал карикатуры, иллюстрации для детских книжек. Куда я мог переехать? Вот тогда начался мой энергичный трудовой день, который не прекращается до сих пор», — вспоминал Церетели.

Инесса умерла в 1988 году, ее похоронили в Дидубийском пантеоне в Тбилиси. Скульптор тяжело переживал эту утрату, первую же выставку после этого трагического события он посвятил ей.

Кем стала единственная родная дочь Церетели

Его единственная родная дочь Елена (у нее есть второе имя — Лика. — NEWS.ru), как и отец, посвятила себя изобразительному искусству. Она окончила исторический факультет МГУ и институт живописи в Санкт-Петербурге, стала директором Галереи искусств Зураба Церетели, а также членом Президиума Российской академии художеств.

Фото: Шамуков Руслан/ТАСС Георгий Полтавченко и дочь Зураба Церетели Елена (справа налево) на выставке работ Зураба Церетели «Возможные миры»

Лика вышла замуж и родила троих детей — Василия, Виктория и Зураба. Они же подарили своему известному деду правнуков — Александра, Николая, Филиппа и Марию-Изабеллу. Церетели всегда с обожанием рассказывал о своей большой семье.

«У меня дочка Лика, три внука, правнуки. На Пасху все пришли ко мне — я такое удовольствие получил! Орут, бегают — ну дети же. На меня все прыгнули, целовали, задавали вопросы: „Это ты когда нарисовал? Это ты как сделал?“ Удивительное поколение. Надо хороший пример показывать детям. Вот я рисую — дети смотрят, я объясняю. Почему у меня большие холсты? Чтобы была свободная пластика, чтобы можно было не перерисовывать, а что-то добавлять», — говорил скульптор в 1991 году.

Как у Церетели появились две приемные дочери, что скульптор сделал для них

У Церетели были еще две приемные дочери — Татьяна и Людмила. Когда Елене было три года, она играла на улице и привела домой двух девочек, сестер, которые выглядели, как беспризорницы. Семья оставила их ночевать, а утром за ними пришла бабушка, которая рассказала, что их отец умер, а мать пьет. Художник решил взять их к себе на воспитание, но не удочерял, так как не хотел оскорблять чувства их матери.

«Люда и Таня, получается, тоже мои дети. У Лики была своя комната, у сестер — своя. Но воспитывал я всех троих абсолютно одинаково. После школы Лика поступила в МГУ на искусствоведение. Защитила кандидатскую в Санкт-Петербурге. Сейчас мы издаем ее книгу. Люда с Таней окончили институт. Таня вышла замуж за грузина, осела дома. Люда — за русского парня, музыканта. Я приобрел им квартиру. Вы не думайте, они не лодыри. Просто когда у девочек появились свои семьи, я чувствовал себя перед ними обязанным», — говорил Церетели.

Что известно о последней жене Церетели

После ухода из жизни Инессы Церетели пришлось не просто, он был вынужден все заботы о большой семье взять на себя.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Татьяна Кочемасова на экспозиции слепков произведений античной скульптуры

«Я теперь и отец, и мать, и теща, и свекровь, и художник, и руководитель», — говорил скульптор.

Но, конечно, он не был обделен женским вниманием. С 2004 года Церетели связал свою жизнь с художницей, искусствоведом Татьяной Кочемасовой, которую СМИ называли его гражданской женой. Она была младше на 46 лет.

Кочемасова — выпускница факультета теории и истории искусств Московского художественного института имени Сурикова. Она академик, а также вице-президент Российской академии художеств и общественный деятель.

Последней волей художника было, чтобы его похоронили в Дидубийском пантеоне, рядом с женой Инессой Андроникашвили.

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