«Даже гонорар не попрошу»: Бузова дала Киркорову свадебное обещание Бузова пообещала не требовать с Киркорова гонорар в случае их свадьбы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров и Ольга Бузова

Певицу Ольгу Бузову насмешило обещание короля российской эстрады Филиппа Киркорова бесплатно спеть на их свадьбе. В беседе с корреспондентом NEWS.ru артистка пообещала в ответ не требовать с певца гонорар за свое присутствие в роли невесты.

А я тогда бесплатно приду на нашу свадьбу. Я даже гонорар не попрошу за то, что буду его женой, — пошутила Бузова на фестивале «Песня года».

Несколькими часами ранее Бузова получила награду мероприятия за песню «Верни». При этом она не сдержала эмоций: артистка со слезами на глазах рассказала, что еще в детстве смотрела церемонию по телевизору, поэтому признание жюри для нее «принципиально важно». При этом в своих силах она никогда не сомневалась: девушка призналась, что она «козерог» до мозга костей, поэтому всегда забирает то, что принадлежит ей по праву.

До этого Бузова заявила, что считает актеров Дмитрия Нагиева, Павла Прилучного и Станислава Бондаренко самыми красивыми мужчинами в отечественном шоу-бизнесе. Артистка также назвала троих самых непривлекательных, на ее взгляд, звездных представителей сильного пола — ими оказались актер Алексей Панин, ведущий шоу рэпер Баста и блогер Эльдар Джарахов. При этом певица тактично уточнила, что это ее субъективный взгляд, который не претендует на истину.