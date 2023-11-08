Цыгановы используют антидроновую глушилку для защиты от прессы Цыгановы заявили, что на пресс-конференции работал кoмплeкс для подавления дронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер Вадим Цыганов рассказал NEWS.ru, что специально для пресс-конференции он приобрел купольный комплекс подавления дронов «Сания». Так они с супругой хотели защититься от прослушки. Более того, Цыгановы решили использовать его и дальше для защиты от «врагов».

Это дорогая вещь, он специально был заказан, он очень хорошо отработал, не было ни дронов, ни прослушки. Мы думали, может быть, будут дроны или прослушка, но все прошло здорово, комплекс хорошо отработал и по совету Вики я его оставляю на постоянку, — заявил Вадим Цыганов.

Цыганов добавил, что начало пресс-конференции пришлось задержать именно из-за того, что глушилку для дронов на тот момент еще не привезли.

Купoльный кoмплeкc пoдaвления дронов «Сания» предназначен для выведения из строя беспилотных летательных аппаратов на расстоянии до 1,5 км. В данных момент он проходит испытания на передовой. Аппарат стоит порядка 500 тысяч рублей.

Ранее уже сообщалось, что Вика и Вадим Цыгановы провели пресс-конференцию для ограниченного круга после того, как стало известно об обысках в их доме. Позднее Вадим Цыганов признал, что информация о проведении обысков была провокацией для недобросовестных СМИ.