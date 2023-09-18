«Чуть сердце не остановилось»: мама Бони испугалась из-за ее операции Боня сообщила, что после новостей о ее операции у мамы резко упало давление

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Виктория Боня

Блогер и модель Виктория Боня, недавно перенесшая пластическую операцию на лице, в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) заявила, что у ее мамы упало давление и едва не остановилось сердце после прочтения публикаций о ней в СМИ. Боня сообщила, что женщину напугала ложная информация о том, что ее дочь «изуродовали».

Мне сегодня звонила мама. И сказала, что когда она вчера читала новости на «Яндексе» про меня, у нее так упало давление, что чуть сердце не остановилось. Вы задрали уже писать <...> про мое лицо. Что меня изуродовали и всякую прочую чушь. Понимаю, что вам нужно делать новости, но не забывайте, что все эти новости читают наши родители, — сообщила Боня.

Боня также добавила, что после операций у нее будет «шикарный результат, когда придет время».

Ранее Боня объяснила, почему Ксении Собчак нельзя делать пластику лица, отреагировав таким образом на недавние слова коллеги о желании сделать подтяжку век. Боня записала видео консультации с пластическим хирургом из Лос-Анджелеса Чиа Чи Као, который рассказал, как Собчак может избавиться от нависшего века. Блогер отметила, что попросила американского доктора провести консультацию для ее «любимой врагини», и сообщила, что не ждет благодарности от Собчак.

До этого Боня заявила, что после проведенной операции на лице она потеряла чувствительность. По ее словам, часть верхней губы онемела и перестала двигаться, а улыбка стала кривой. Поклонники блогера подозревают, что сделавший операцию хирург допустил ошибку, задев лицевой нерв, и советуют подавать на медика в суд.

Поклонники сравнили новую внешность Бони с лицом покойного поп-певца Майкла Джексона, а также обвинили ее в «заниженной самооценке и непринятии себя».