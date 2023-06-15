«Что за дела?»: Барецкий раскрыл суть разговора с Галкиным о покупке замка Барецкий заявил, что дозвонился до Галкина после внесения предоплаты за замок

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шоумен Стас Барецкий

Шоумен Стас Барецкий в разговоре с NEWS.ru заявил, что дозвонился до Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) после того, как внес предоплату 500 тысяч рублей за замок в подмосковной деревне Грязь. По его словам, у него на руках есть все договоры, а для совершения сделки остались формальности. Барецкий сказал, что для покупки замка готов встретиться с Галкиным на его заграничных гастролях.

Я с ним связался вчера вечером. Говорю ему: Максим, что за дела? Давай решать вопрос. Если что, у нас длинные руки. Он сказал: все решим, но там плохие новости про арест замка. У нас уже есть все договоры. Нам осталось сделать пару формальностей, и все. Предоплата внесена. Галкину сюда не прилететь, видимо, придется лететь самому, вылавливать где-то на гастролях, — заявил Барецкий.

Ранее шоумен рассказал, что внес предоплату за замок Пугачевой и Галкина, однако юморист перестал выходить на связь. Барецкий опасался, что его могли «просто кинуть как лоха». Шоумен написал обращение к сенатору Елене Мизулиной, чтобы та помогла разобраться в ситуации. Барецкий уточнил, что также планирует обратиться в прокуратуру.

До этого Барецкий заявлял, что купил замок Пугачевой в деревне Грязь. По его словам, покупка обошлась в 400 млн рублей. Шоумен пообещал соорудить на участке крематорий и гробовую мастерскую.