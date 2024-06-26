Чеботина назвала свой самый дорогой клип Чеботина: самым дорогим клипом за всю карьеру стал «За Бывшего»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Люся Чеботина

Российская певица Люся Чеботина заявила, что самым дорогим клипом для нее за всю карьеру станет ролик на песню «За Бывшего», сообщает корреспондент NEWS.ru. При этом звезда не назвала точную стоимость работы. Cегодня съемки клипа проходят в отеле Hilton «Ленинградская».

Мне кажется, самый дорогой клип на данный момент моей карьеры будет вот этот, — отметила Чеботина.

Также звезда призналась, что песня посвящена ей и девочкам, которые прошли трансформацию после тяжелых отношений и разрыва. Она рассказала, что песня олицетворяет состояние, когда девушки расцветают на глазах после сложного этапа в жизни.

Ранее Чеботина в шоу «Дерзкая готовка» на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой призналась, что хочет семью и детей. Девушка отметила, что сейчас ее сердце свободно для романтических отношений.

При этом артистка отметила, что не стремится выйти замуж. Исполнительница хита «Солнце Монако» сказала, что в браке у женщины появляется много обязанностей по дому: стирка, готовка и прочее. Чеботина указала, что подобные занятия ее не вдохновляют.

До этого певец Юрий Киселев заявил, что у него было очень много схожих взглядов на жизнь с Люсей Чеботиной. Исполнитель назвал это дружбой, которая переросла в отношения.