Бывшей жене Бондарчука пригрозили двойным штрафом Актрисе Андреевой-Бондарчук грозит двойной штраф из-за долгов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Паулина Андреева-Бондарчук и Фёдор Бондарчук

Известная российская актриса Паулина Андреева-Бондарчук столкнулась с проблемами из-за неуплаченных административных штрафов, сообщает РИА Новости. Как выяснилось, с начала 2025 года в суд четыре раза поступали материалы о ее задолженностях, но все они были возвращены из-за процессуальных нарушений.

Вынесено определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу, — подчеркнули в суде.

Согласно карточке суда, все случаи касались части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата штрафа в установленный срок). По словам экспертов, такие возвраты документов обычно происходят, когда при составлении протоколов допускаются ошибки. Отмечается, что суд может оштрафовать актрису в двукратном размере суммы ранее неуплаченного штрафа. Пока неизвестно, какие именно штрафы не были своевременно оплачены и по каким причинам возникла просрочка.

Ранее экс-участница шоу «Пацанки» Регина Колупаева оказалась в центре внимания судебных приставов: с нее пытаются взыскать 168 тысяч рублей. Задолженность у девушки возникла из-за просроченных кредитов и пьяного дебоша. В отношении Колупаевой было открыто пять исполнительных производств, еще одно было закрыто — приставы не нашли у нее имущества, которое можно было бы арестовать.

До этого балерина Анастасия Волочкова заявила, что слухи о продаже шестикомнатной квартиры в Санкт-Петербурге являются абсурдом. Она добавила, что не имеет долгов, а жилье в Северной столице ей очень дорого, так как было подарено миллиардером Сулейманом Керимовым.