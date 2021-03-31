«Был в забытьи»: Лещенко рассказал правду о состоянии Зайцева

https://static.news.ru/photo/31cc6600-92b2-11eb-be5a-96000091f725_660.jpg Вячеслав Зайцев Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Российский модельер Вячеслав Зайцев на своём 83-летии «был в забытьи», рассказал народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Артист прокомментировал скандал, который ранее разразился из-за информации о том, что на праздник продавали билеты. Он отметил, что Пугачёва и Галкин пришли поздравить Зайцева просто так, без всяких денег.

Оказывается, там организаторы какие-то билеты продавали. Но, с другой стороны, там был показ мод, и они таким образом собирали людей, чтобы его провести, — заметил Лещенко.

Впрочем, это всё не имело значения для самого именинника, который, по словам певца, уже не в очень хорошем состоянии.

Было удивительно, что они его привели. Ну, мы не могли не пойти туда, потому что это по жизни наш товарищ, — добавил Лещенко в беседе с РЕН ТВ.

Вячеслав Зайцев страдает болезнью Паркинсона, чем, похоже, решили воспользоваться аферисты, пишут СМИ. У модельера появились некие «друзья семьи»: Галина и её дети — Лучана и Тимур Гарафутдиновы — постоянно выкладывают в свой TikTok ролики с участием 83-летней знаменитости. Причём фанаты уверены, Зайцев не совсем отдаёт себе отчёт в том, что происходит. Как писал NEWS.ru, они требуют псевдодрузей оставить «старого больного человека» в покое.