Бузова растрогала фанатов обращением по поводу выпуска новой песни

https://static.news.ru/photo/6b8619e0-6cdd-11eb-8397-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова выпустила первую песню после расставания с Давидом Манукяном. Поющая ведущая растрогала фанатов обращением по этом поводу.

Фрагмент композиции появился на страничке телеведущей 12 февраля. Артистка призналась, что в этом треке вся её душа.

В этой песне — моё сердце и душа. Просто послушайте. И под постом отмечайте человека, по которому вы скучаете. Давайте грустить вместе... Так легче пережить боль, — написала в обращении к поклонникам Бузова.

Интересно, что фанаты поддержали телеведущую, несмотря на все злопыхательства, что расставание было искусственным, ради продвижения новых песен Бузовой. Некоторые посоветовали Ольге перестать страдать, другие всё же верят, что ведущая и блогер снова сойдутся.

«Олечка, миритесь с Давидом!», «Пора уже перестать страдать и грустить, надо строить нормальные отношения», написали в комментариях пользователи.

Бывший возлюбленный Ольги Давид Манукян опередил ведущую. Он выпустил свою новую песню, когда с момента расставания не прошло и двух недель. Блогер намекнул на желание вернуть любимую женщину. Обложкой песни стало фото двух силуэтов, сильно напоминающих самого Манукяна и поющую ведущую.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян рассказал, что он уже не один после расставания с ведущей. Блогер заявил, что завёл щенка лабрадора.