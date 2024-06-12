Бузова оделась на первом после скандала с трусами выступлении Бузова после скандала с боди на выступление в Новосибирске надела комбинезон

Певица и телеведущая Ольга Бузова выступила в Новосибирске на фестивале «Блогеры России», передает Telegram-канал Mash Siberia. На опубликованных в Сети кадрах видно, что артистка после скандала с откровенным нарядом в Уфе на этот раз облачилась в комбинезон.

Нас всех с великим праздником для нашей страны, с Днем России. <...> Я счастлива жить в этой великой стране, творить в этой стране, созидать на благо России. И мне очень приятно, что этот день я провожу в столице Сибири, — произнесла со сцены Бузова.

На видео заметно, что артистка для выступления выбрала комбинезон черного цвета с брюками в пол. Наряд украсил контрастный серебристый пояс, а на руки Бузова надела ажурные перчатки. В ролике слышно, что публика тепло поприветствовала появление певицы.

1 июня исполнительница появилась на открытии VK Fest 2024 в парке «Ватан» в Уфе. Там она поздравила гостей фестиваля с Международным днем защиты детей, однако некоторые сочли ее образ в кожаном боди не соответствующим празднику.

После этого первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что в России давно следует ввести обязательный дресс-код для артистов на их выступления. По его словам, звезды шоу-бизнеса не должны забывать о том, что они привлекают особое внимание общественности и влияют на мнения.