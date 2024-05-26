Буланова рассказала о внезапной смерти близкого человека MK.RU: умер барабанщик музыкального коллектива Булановой Никифоров

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Татьяна Буланова

Певица Татьяна Буланова сообщила о смерти барабанщика ее коллектива Михаила Никифорова, передает MK.RU. Она добавила, что у него не было проблем со здоровьем, артистка также не знает всех обстоятельств трагедии.

Мне Коля (бывший муж Булановой. — NEWS.ru) сейчас написал: «Мишаня умер». Это ужас. Такой кошмар: мы с 1990 года вместе. <...> Это ужас. Ему было 57 лет — еще молодой парень, жить да жить! — поделилась переживаниями артистка.

Ранее Буланова заявила, что не отмечает День всех влюбленных. По ее мнению, день, который отмечается 14 февраля, очень красивый праздник, но он больше подходит для молодых пар. Буланова призналась, что сама никогда особо его не отмечала.

При этом она добавила, что всегда мечтала встретить своего любимого человека. По словам Булановой, им стал ее супруг — 35-летний бизнесмен Валерий Руднев.

До этого Буланова в разговоре с Еленой Хангой рассказала, что во время первых свиданий с будущим мужем не пыталась выглядеть лучше. Исполнительница сообщила, что «убирала» все «дополнительные приспособления», указав на бюстгальтер. Буланова отметила, что хотела, чтобы будущий супруг понимал, как она выглядит на самом деле. Певица также призналась, что считает молодого мужа умнее и мудрее, а разница в возрасте никак не сказывается на ее браке с Рудневым.