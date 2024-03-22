Буланова объяснила, почему ходила на свидания с будущим мужем без белья Буланова рассказала, что перед свадьбой показывала себя мужу «без прикрас»

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Татьяна Буланова

54-летняя певица Татьяна Буланова в разговоре с Еленой Хангой в шоу на платформе «Смотрим» рассказала, что во время первых свиданий с будущим мужем Валерием Рудневым не пыталась выглядеть лучше. Исполнительница сообщила, что «убирала» все «дополнительные приспособления», указав на бюстгальтер. Буланова отметила, что хотела, чтобы будущий супруг понимал, как она выглядит на самом деле.

На первых свиданиях, когда я понимала, что будет тактильные какие-то моменты... я убирала все приспособления, чтобы человек понимал, куда он... Если бы у меня были вставные зубы, я бы их тоже снимала. Товар лицом. Чтобы на этом берегу он понял, на что решился, — пояснила Буланова.

Певица добавила, что супруг, который младше на 20 лет, в шутку называет ее молодеющим Бенджамином Баттоном. По словам Руднева, ему не нравилась внешность Булановой в возрасте 20-30 лет, а сейчас нравится.

Ранее Буланова назвала себя немного недоразвитой, говоря об отношениях с нынешним супругом. Она призналась, что считает молодого мужа умнее и мудрее, а разница в возрасте никак не сказывается на ее браке с Рудневым.

Певица добавила, что ее отношения очень гармоничные, а брак, без сомнения, можно назвать идеальным. По ее словам, супруг прислушивается к ней, а она к нему. Буланова добавила, что «настроена на молодость и энергию», поэтому и выглядеть старается соответствующе.