«Я слегка недоразвитая»: Буланова об отношениях с супругом младше нее Буланова призналась, что считает своего молодого супруга мудрее

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Татьяна Буланова

Певица Татьяна Буланова в шоу «Ханга ПРО...» призналась, что разница в 19 лет никак не сказывается на ее браке с бывшим теннисом Валерием Рудневым. Она также рассказала, что считает молодого мужа умнее и мудрее. Себя она при этом называет «слегка недоразвитой».

Валера называет меня «мой ребеночек», человек, который на 19 лет младше. Я слегка недоразвитая, мне кажется. Поэтому мне повезло, у меня муж молодой, — поделилась Буланова.

Певица добавила, что ее отношения очень гармоничные, а брак без сомнений можно назвать идеальным. По ее словам, супруг прислушивается к ней, а она к нему. Буланова добавила, что «настроена на молодость и энергию», поэтому и выглядеть старается соответствующе.

Ранее артистка призналась, что именно о таком муже она мечтала еще в юности. Певица отметила, что не обращает внимания на негативные комментарии в интернете о ее браке. Она пояснила, что относится к хейтерам спокойно и считает это обратной стороной популярности. Буланова также посоветовала строить отношения с любимыми людьми на взаимопонимании, доверии и надежности. Говоря о своих детях, певица отметила, что они приняли ее выбор.