Стало известно, как складывается жизнь Булановой с молодым мужем Певица Буланова: разница в возрасте с мужем не отразилась на семейной жизни

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Татьяна Буланова

Певица Татьяна Буланова рассказала, что разница в возрасте с молодым мужем, бизнесменом Валерием Рудневым, никак не отразилась на семейной жизни. В интервью «Вечерней Москве» артистка подчеркнула, что у них все замечательно, а ее супруг — прекрасный человек. По словам певицы, сыновья приняли ее избранника.

Замечательно. Мой муж любит меня и с уважением относится к моим детям. Человек он прекрасный. Стал частью нашей семьи. Валеру полюбили мои сыновья. Разница в возрасте не имеет никакого значения. Мы еще раз это доказали, — рассказывает Буланова.

Артистка призналась, что именно о таком муже она мечтала еще в юности. Певица отметила, что не обращает внимания на негативные комментарии в интернете о ее браке. Она пояснила, что относится к хейтерам спокойно и считает это обратной стороной популярности. Буланова также посоветовала строить отношения с любимыми людьми на взаимопонимании, доверии и надежности.

30-летний сын Булановой Александр ранее выразил опасения по поводу ее брака с 35-летним бизнесменом Валерием Рудневым. По его словам, счастье певицы, 6 марта отмечающей 55-летие, сейчас находится в руках молодого супруга, за которого она вышла замуж в прошлом году.