«Я опасаюсь»: сын Булановой высказался о ее браке с молодым ресторатором Сын Булановой заявил, что опасается за счастье матери

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Татьяна Буланова

30-летний сын заслуженной артистки России Татьяны Булановой Александр в программе «Секрет на миллион» на НТВ выразил опасения по поводу ее нынешнего брака с 35-летним бизнесменом Валерием Рудневым. По его словам, счастье певицы, 6 марта отмечающей 55-летие, сейчас находится в руках молодого супруга, за которого она вышла замуж в третий раз в прошлом году.

Я опасаюсь за ее счастье, а оно сейчас в руках Валерия, — признался Александр во время программы.

Помимо Александра, Буланова воспитывает 16-летнего сына Никиту от предыдущего брака. Оба наследника тепло приняли нового избранника знаменитой матери. Недавно Буланова призналась, что хочет родить от нового мужа-ресторатора. Предыдущими мужьями Булановой были музыкант Николай Тагринов и экс-футболистом «Зенита» Владислав Радимов.





Ранее Буланова заявила, что не отмечает День всех влюбленных. По ее мнению, день, который отмечается 14 февраля, очень красивый праздник, но он больше подходит для молодых пар. Буланова призналась, что сама никогда особо его не отмечала.

При этом она добавила, что всегда мечтала встретить своего любимого человека. По словам Булановой, им стал ее супруг — 35-летний бизнесмен Валерий Руднев, с которым она и проведет этот день, посетив любимый ресторан.

Что касается российского Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, то он, по мнению Булановой, посвящен в первую очередь семейным парам, прожившим вместе много лет. На это указывает слово «семья», фигурирующее в самом названии праздника, заметила певица.