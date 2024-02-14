Татьяна Буланова рассказала, как отметит День всех влюбленных Татьяна Буланова: День влюбленных больше подходит молодым парам

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Татьяна Буланова

День всех влюбленных, который отмечается 14 февраля, очень красивый праздник, считает заслуженная артистка России певица Татьяна Буланова. В беседе с «Вечерней Москвой» она высказала мнение, что он больше подходит для молодых пар, и призналась, что сама она никогда особо его не отмечала.

Давайте признаемся, что это очень красивый праздник. Но у меня не сложилось традиции отмечать его. Я считаю, что он больше подходит молодым парам, у которых только начинаются отношения, — объяснила артистка.

При этом она призналась, что всегда мечтала встретить своего любимого человека. По словам Булановой, им стал ее супруг — 35-летний бизнесмен Валерий Руднев, с которым она и проведет этот день, посетив любимый ресторан.

Что касается российского Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, то он, по мнению Булановой, посвящен в первую очередь семейным парам, прожившим вместе много лет. На это указывает слово «семья», фигурирующее в самом названии праздника, заметила певица.

Ранее депутат Госдумы РФ Сергей Колунов призвал учителей в российских школах следить, чтобы дети не дарили друг другу валентинки к 14 Февраля. Законодатель подчеркнул, что детям необходимо прививать правильные, традиционные ценности, а с неправильными «пора заканчивать».