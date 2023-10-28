Буланова рассказала, как поддерживает бойцов СВО Буланова заявила, что в будущем может выступить в зоне СВО

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Татьяна Буланова

Певица Татьяна Буланова рассказала в беседе с NEWS.ru, что уже выступала перед ранеными бойцами в родном Петербурге. По словам артистки, возможно, в будущем она даст концерт на новых российских территориях.

Я выступала перед раненными на спецоперации бойцами на сцене Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге в честь Дня ВДВ. На новых территориях не была и сейчас не отвечу на этот вопрос однозначно, но думаю, что со временем я решусь, — заявила певица.

Буланова поддержала Россию в специальной военной операции на Украине, подчеркнув, что любит свою страну и гордится ею. Она также осудила уехавших звезд, которые раньше на корпоративах зарабатывали огромные деньги, а теперь «поливают Россию грязью».

Ранее певица заявила, что намерена баллотироваться в Госдуму и помогать тем, кто в этом нуждается, особенно беспокоит артистку положение инвалидов и женщин с детьми. При этом отказываться от гастролей и бросать музыкальную карьеру артистка не собирается. Поклонники сравнили Буланову с «татушкой» Юлией Волковой, которая тоже пыталась пробиться в политику, но, как выяснилось, не знает ни российских законов, ни реалий. Сама Буланова не стала объяснять, почему идёт на выборы в Государственную думу, пояснив это тем, что ей «еще не дали информацию».