«Информацию не дали»: Буланова не смогла объяснить, зачем идёт в Госдуму

Певица Татьяна Буланова не стала объяснять журналистам «Подъёма», почему идёт на выборы в Государственную думу. Она объяснила свой отказ тем, что ей ещё не дели информацию.

Журналисты спросили у неё, почему она решила попробовать попасть в нижнюю палату парламента и почему она выбрала именно партию «Родина».

Ничего по этому поводу вам сказать не могу, мне ещё информацию не дали. Поэтому без комментариев пока, извините, — сказала она.

Накануне партия «Родина» опубликовала список на выборах в Госдуму. Буланова пойдёт на выборы от Санкт-Петербурга в одном округе с коммунистом, певцом Виктором Салтыковым, а также в оппозиционером Борисом Вишневским.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов рассказал, что сейчас объединение его организации с КПРФ невозможно, однако после выборов в Госдуму руководство намерено вернуться к этому вопросу.