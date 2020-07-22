Буйнов предложил поклонникам угадать, какую операцию он перенёс

https://static.news.ru/photo/17a1e0cc-cbaa-11ea-8eeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/buinovofficial

Российский певец Александр Буйнов поделился с подписчиками фотографией из больничной палаты, но предложил им догадаться самим, почему он туда попал.

На снимке артист показывает бинты на проколах в области живота и перевязанную руку и отмечает, что давно не «выходил в эфир», а его планам участвовать в фестивале «Славянский базар» не суждено было сбыться.

А был заявлен на «Славянский базар»! Но случилось то, что случилось. А не скажу что, догадайтесь сами, почему схуднул! Даю подсказку — был приступ, очень было бобо! И ещё — после операции стал добрее, потому что... полстраны живёт без этого... — написал Буйнов.

Поклонники пожелали артисту скорейшего выздоровления и большинство из них пришло к мнению, что Буйнов перенёс операцию по удалению жёлчного пузыря, так как швы расположены в характерных для такого вмешательства местах, а также обычно госпитализации предшествует сильный приступ боли.

Стол номер пять. Дробное питание, — высказалась одна из подписчиц о причинах худобы певца.

Как писал NEWS.ru ранее, российский певец Александр Буйнов во время борьбы с онкологическим заболеванием спланировал собственные похороны. Исполнитель не хочет быть погребённым в Москве — он уже выбрал для себя место на элитном кладбище в деревне Анкудиново вблизи родного дома. Врачи диагностировали рак у Буйнова в 2011 году.