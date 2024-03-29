«Будет молиться»: названы действия Панина в случае возвращения в Россию Актер Огурцов: Панин одумается и будет молить о возвращении на родину

Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/Global Look Press

Актер Алексей Панин

Уехавший из России актер Алексей Панин одумается и будет молить о возвращении на родину, предположил в беседе с NEWS.ru заслуженный артист РФ Алексей Огурцов. Он считает, что звезда «Жмурок» мог обозлиться на страну из-за того, что не получал важных наград от властей. Огурцов напомнил, что Панин стал лауреатом Государственной премии Российской Федерации в 2003 году, с тех пор ему не давали никаких званий.

Из-за этого начал поливать грязью нашу страну. Типичная обиженка, из зависти несет чушь! Придет в посольство РФ в США, встанет на колени и будет молиться, чтобы его вернули назад в Россию. Будет плакать: «Я лицедей, клоун и дурак, простите меня». Вот так это будет выглядеть, — считает артист.

Ранее кинокритик Александр Шпагин рассказал, что Алексей Панин, осудивший военную операцию на Украине, долгое время называл себя «любимым актером» президента РФ Владимира Путина. По его словам, артист присвоил себе такой статус после того, как ему вручили Госпремию за роль в фильме «Звезда» режиссера Николая Лебедева.

В середине февраля Гагаринский суд Москвы заочно арестовал Панина по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Отмечается, что актер, который в настоящее время находится в США, был арестован на два месяца. Срок начнет засчитываться с момента его экстрадиции или непосредственного задержания на территории России.