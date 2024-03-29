«Называл себя любимым актером Путина»: критик Шпагин о Панине Критик Шпагин: Панин долгое время считал себя любимым актером Путина

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алексей Панин

Актер Алексей Панин, осудивший военную операцию на Украине и покинувший Россию, долгое время называл себя любимым актером президента РФ Владимира Путина, рассказал NEWS.ru кинокритик Александр Шпагин. По его словам, артист присвоил себе такой статус после того, как ему вручили Государственную премию РФ за роль в фильме «Звезда» режиссера Николая Лебедева.

С момента вручения премии и еще много лет Панин называл себя любимым актером Путина. Являлся ли он действительно любимым актером президента, достоверно не известно. Но с Паниным в нулевые невозможно было пройти вместе по Арбату: прохожие сразу его узнавали, просили автографы и сфотографироваться, — вспоминает Шпагин.

Фильм «Звезда» о советских разведчиках вышел на экраны в 2002 году. Помимо Панина, в картине снялись Игорь Петренко и Алексей Кравченко. Кинолента, режиссер и все три актера получили Государственную премию РФ в 2003 году, которую вручил им президент России Владимир Путин.

В феврале Гагаринский суд Москвы заочно арестовал Алексея Панина по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Актер, который в настоящее время находится в США, был арестован на два месяца. В середине марта Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу Панина на арест, признав его законным.