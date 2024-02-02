«Будешь плакаться мамочке»: Спирс пригрозила Тимберлейку судом Спирс предложила Тимберлейку пойти в суд после его отказа извиниться

Фото: face to face/Global Look Press

Бритни Спирс

Американская певица Бритни Спирс в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) предложила своему бывшему молодому человеку Джастину Тимберлейку пойти в суд или «поплакаться мамочке» после его публичного отказа извиниться перед артисткой. По словам Спирс, она больше не испытывает сожаления из-за того, что выставила Тимберлейка в неприглядном свете в своих мемуарах, поскольку он говорит о ней гадости.

Люди сказали, что кто-то говорит дерьмо обо мне на улицах. Хочешь довести дело до суда или пойдешь домой плакаться своей мамочке, как сделал это в прошлый раз??? Мне не жаль!!! — написала певица в посте.

Ранее Тимберлейк, исполняя во время последнего концерта песню Cry Me A River о расставании с певицей Бритни Спирс, заявил, что ему не перед кем извиняться. Так исполнитель отреагировал на недавние извинения Спирс, которая раскаялась после публикации истории об аборте от него в своих мемуарах «Женщина во мне».

До этого Спирс попросила прощения у Тимберлейка за рассказ об аборте в своей автобиографической книге и отметила, что сожалеет из-за нанесенной обиды «дорогому для нее человеку». В 2023 году Спирс в своих мемуарах «Женщина во мне» призналась, что в возрасте 19 лет сделала аборт, забеременев от Тимберлейка, потому что он не захотел ребенка. Эта новость негативно отразилась на карьере исполнителя и на серии концертов, которые он запланировал на осень 2023 года.