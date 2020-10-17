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Брухунова рассказала, как выбирает вещи для сына от Петросяна

22:08, 18 октября 2020 97
Фото: instagram.com/bruhunova

31-летняя супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала в социальной сети Instagram, как покупает вещи для маленького Вагана.

Она призналась, что выбирает для малыша одежду простого кроя, благородных тонов и 100% натурального состава.

Сейчас гардероб Вагаши большей частью состоит из этих вещей, — написала женщина.

Брухунова вспомнила, что самые первые покупки совершила за два – три месяца до рождения ребёнка.

Это были конверт, кокон и плед. Как потом оказалось, три совершенно необходимые в жизни младенца вещи, — сообщила молодая мама.

Она окончательно убедилась в правильности своего выбора, когда доктор на выписке поинтересовалась, где Брухунова купила «этот невероятный кокон».

Жена юмориста также рассказала, что во время обряда крещения Ваган был одет в ажурный комбинезон.

Настоящий ангел, покоривший всех вокруг, — поделилась эмоциями Татьяна.

Для более холодной погоды женщина покупает сыну одежду из шерсти мериноса.

Ранее Брухунова опубликовала снимок заснувшего в кресле сына. Она пояснила, что ребёнок уснул, «не дождавшись родителей с работы». Снимок умилил подписчиков. Они отметили «взрослую» позу ребёнка и красивую обивку кресла.

NEWS.ru писал, что Петросян опроверг слухи о второй беременности своей супруги. Он подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности.

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