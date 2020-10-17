Брухунова рассказала, как выбирает вещи для сына от Петросяна

31-летняя супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала в социальной сети Instagram, как покупает вещи для маленького Вагана.
Она призналась, что выбирает для малыша одежду простого кроя, благородных тонов и 100% натурального состава.
Сейчас гардероб Вагаши большей частью состоит из этих вещей, — написала женщина.
Брухунова вспомнила, что самые первые покупки совершила за два – три месяца до рождения ребёнка.
Это были конверт, кокон и плед. Как потом оказалось, три совершенно необходимые в жизни младенца вещи, — сообщила молодая мама.
Она окончательно убедилась в правильности своего выбора, когда доктор на выписке поинтересовалась, где Брухунова купила «этот невероятный кокон».
Жена юмориста также рассказала, что во время обряда крещения Ваган был одет в ажурный комбинезон.
Настоящий ангел, покоривший всех вокруг, — поделилась эмоциями Татьяна.
Для более холодной погоды женщина покупает сыну одежду из шерсти мериноса.
Ранее Брухунова опубликовала снимок заснувшего в кресле сына. Она пояснила, что ребёнок уснул, «не дождавшись родителей с работы». Снимок умилил подписчиков. Они отметили «взрослую» позу ребёнка и красивую обивку кресла.
NEWS.ru писал, что Петросян опроверг слухи о второй беременности своей супруги. Он подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности.