Брежнева подтвердила развод с Меладзе: редкие совместные фото пары Певица и композитор расторгли брак

Фото: Социальные сети

Вера Брежнева и Константин Меладзе

Певица Вера Брежнева сообщила в социальной сети о разводе с мужем Константином Меладзе. Артистка прожила с ним в браке около восьми лет — с 2015-го.

«Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос — все это в моем мини-альбоме», — написала Брежнева.

Певица и ее муж покинули Россию после начала спецоперации на Украине. Вера рассказывала, что помогает беженцам в Европе. У Брежневой и Меладзе есть жилье в Италии, где они не раз проводили время.

До романа с экс-солисткой группы «ВИА Гра» композитор был женат на Яне, которая родила ему двух дочерей и сына. Пара развелась в 2012 году. По слухам, это случилось из-за отношений продюсера с Верой. У Брежневой от предыдущих браков есть две дочери — Соня и Сара Киперман.

Редкие совместные кадры Брежневой и Меладзе — в фотогалерее NEWS.ru.