Брежнева лишилась дома в Тоскане после развода с Меладзе

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Вера Брежнева

Певица Вера Брежнева лишилась особняка в итальянской Тоскане после развода с композитором Константином Меладзе, пишет Woman.ru. Артистка жила на этой вилле последние годы. Однако, как отмечает портал, Меладзе купил эту недвижимость до брака с певицей, а значит, она не сможет на нее претендовать.

При этом, по данным источника издания, бывшие супруги все еще владеют двумя общими домами в Италии: в Форте-дей-Марми, а второй — в частном районе неподалеку от озера Гарда. По приблизительным оценкам риелторов, каждая вилла стоит от €2 млн.

6 октября Вера Брежнева сообщила в социальной сети о разводе с мужем Константином Меладзе. Этой информацией она поделилась, когда анонсировала выход своего нового музыкального альбома.

Пара прожила в браке около восьми лет — они поженились в Италии в 2015 году. Брежнева и Меладзе покинули Россию после начала спецоперации на Украине. Певица рассказывала своим подписчикам, что помогает беженцам в Европе.

Сразу после известий о разводе в Сети появились слухи, что 60-летний композитор уже находится в новых отношениях. Поводом стала запись новой песни с одной из участниц «ВИА Гры», 22-летней украинской певицей Софией Тарасовой. Исполнительницу сразу называли новой фавориткой музыканта, которая может заменить Веру Брежневу.