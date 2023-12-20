Брат Юлии Захаровой рассказал, почему актрису не пригласили в «Букиных» Брат Захаровой объяснил отсутствие актрисы в «Букиных» сменой концепции

Фото: Александр Саверкин/ИТАР-ТАСС

Юлия Захарова

Актрису Юлию Захарову, известную по роли соседки главных героев Лены Полено в сериале «Счастливы вместе», не пригласили в продолжение проекта из-за изменившейся концепции «Букиных», рассказал StarHit брат артистки Антон Тульский. Он отметил, что его сестра расстроилась из-за того, что не смогла принять участие в проекте.

Если не пригласили, наверное, у продюсерской группы свое видение состава, концепции. Мне кажется, повторять «Счастливы вместе» один в один нелогично. А то, что расстроилась, — конечно, обидно, так как это и финансовый проект. Строитель расстраивается, что ему не дают новый контракт, а артист — новую роль, — объяснил Тульский.

Родственник актрисы подчеркнул, что семья не обращает внимания на слухи вокруг артистки. По его словам, у Юлии есть завистники среди коллег. Он напомнил, что Захарову первой утвердили на роль в «Счастливы вместе».

Скандал вокруг Юлии разгорелся после ее появления на похоронах Вячеслава Гришечкина. Звезда пришла на церемонию прощания в нетрезвом виде и обматерила журналистов. Актриса заявила, что не верит в смерть друга, и уверяла, что общалась с ним за две недели до смерти, когда артист был совершенно здоров.

18 декабря на телеканале ТНТ стартовало продолжение телесериала «Счастливы вместе», завершившегося 10 лет назад, под новым названием «Букины». Исполнители главных ролей Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин вернулись в шоу, при этом Юлия Захарова и Павел Савинков на экране не появятся.