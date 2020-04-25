Брат Владимира Кузьмина раскрыл тайну расставания певца с Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/58909152-875b-11ea-90ad-fa163e074e61_660.jpg Владимир Кузьмин Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

Брат Владимира Кузьмина Александр рассказал, почему закончился бурный роман певца и Аллы Пугачёвой. Примадонна просто не стала терпеть измен популярного исполнителя.

Пугачёва и Александр Кузьмин в то время были лучшие друзья, поэтому брат музыканта высказался о её «конкретном» нраве в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Ей нужно понимать: ты есть рядом или тебя нет. Володя может жечь, что он и делал в те годы, — пояснил Александр Кузьмин.

Также он добавил, что ему очень жаль любовницу брата Светлану Карпухину, с которой музыкант прожил семь лет. После он ушёл к бывшей жене Екатерине Трофимовой, которую, якобы, интересуют только деньги.

Екатерина просто ушла в религию, чтобы ничего не делать. Брату нелегко деньги достаются. В Подмосковье у Володи недвижимость. В Индии недвижимость и не одна. Всё достанется ей. У Екатерины на счету больше сейчас денег, чем у Володи, — добавил брат легендарного рокера.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жена музыканта Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова устроила в подаренной ей исполнителем квартире пристанище для кришнаитов. Об этом в разговоре с журналистами сообщила подруга бывшей девушки композитора Светланы Карпухиной по имени Наталья.