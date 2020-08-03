Боярская рассказала о долге за затопленную квартиру соседей

https://static.news.ru/photo/0407cc10-d5a1-11ea-802b-fa163e074e61_660.jpg Лиза Боярская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актриса и дочь главного мушкетёра страны Елизавета Боярская рассказала, в каком статусе сейчас находятся её долговые обязательства перед владельцами соседней квартиры, которую затопил её арендатор.

Инцидент произошёл ещё в 2016 году, а актриса утверждает, что «всё уже давно уплачено». При этом в базе судебных приставов Елизавета до сих пор числится как должник и на вопрос, как так вышло, она ответить не смогла.

Точно сказать я не могу, но точно уже закрыто это дело. Спасибо, что вы беспокоитесь по этому поводу, но все уже улажено, — приводит слова Боярской Пятый канал.

Арендатор квартиры актрисы в Санкт-Петербурге по неосторожности затопил соседей снизу. Пострадавшие потребовали у Боярской компенсировать ущерб, но по данным канала, денег так и не получили до сих пор.

При этом тогда расходы на ремонт взял на себя съёмщик, ставший виновником аварии, однако соседи хотели получить большую сумму, чем фактическая сумма материального ущерба. Кроме того, соседи также надеялись компенсировать моральный ущерб, но суд решил иначе.

Как писал NEWS.ru, ранее Михаил Боярский прокомментировал появление долгов на сайте Федеральной службы судебных приставов. В Сети появилась копия документа, согласно которому артист должен за коммунальные услуги 200 тысяч рублей. Актёр заявил, что впервые об этом слышит и добавил, что приставы не искали с ним встречи.