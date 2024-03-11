Бородина высмеяла платье Кардашьян на церемонии «Оскар» Бородина сравнила платье Ким Кардашьян на «Оскаре» со столовой салфеткой

Фото: Evan Agostini/AP/ТАСС

Ким Кардашьян

Российская телеведущая Ксения Бородина в своем Telegram-канале высмеяла дизайнерское платье американской модели и блогера Ким Кардашьян, сравнив его с салфеткой на праздничном столе. Бородина поделилась снимком Кардашьян в белом наряде с заостренным кверху лифом и поинтересовалась у подписчиков, нравится ли им такой дизайн. Попавший под критику образ американская звезда выбрала для 96-й церемонии вручения премии «Оскар».

Платье Ким Кардашьян напоминает салфетки для праздничного стола. Как вам такая сервировка? — написала в блоге Бородина.

На этой же церемонии у американской актрисы Эммы Стоун порвалось платье. Звезда Голливуда победила в номинации «Лучшая актриса» за роль в фильме «Бедные-несчастные». Стоун поднялась на сцену за статуэткой и заявила, что в ее конфузе виноват актер Райан Гослинг, который до этого исполнил хит «Я просто Кен» из «Барби».

Другая звездная актриса Марго Робби пришла на 96-ю церемонию вручения премии «Оскар» в длинном черном платье-кольчуге, что вызвало неоднозначную реакцию ее фанатов. По мнению поклонников, актриса выбрала такой наряд в знак протеста против Американской академии киноискусств, которая не номинировала ее на «Оскар» в этом году. Кто-то из пользователей заявил, что Робби намеренно выбрала черный цвет из-за «пренебрежительного» к ней отношения.