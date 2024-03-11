Марго Робби надела «протестный» наряд на церемонию «Оскар» Фанаты Марго Робби назвали протестным ее черное платье на церемонии «Оскар»

Фото: Nick Agro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Марго Робби

Звезда Голливуда Марго Робби пришла на 96-ю церемонию вручения премии «Оскар», которая состоялась 10 марта в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе, в длинном черном платье-кольчуге, что вызвало неоднозначную реакцию ее фанатов. По мнению поклонников, актриса выбрала такой наряд в знак протеста против Американской академии киноискусств, которая не номинировала ее на «Оскар» в этом году, пишет Page Six.

Я думаю, что это платье — протест против Академии. Все черное, никаких аксессуаров, прическа и макияж очень нейтральные, — высказался один из фанатов Робби.

Кто-то из пользователей заявил, что Робби намеренно выбрала черный цвет из-за «пренебрежительного» к ней отношения. Поклонники голливудской звезды посоветовали ей отстаивать свою позицию. Некоторые из фанатов назвали наряд Робби «образом скорби» из-за того, ее оставили без возможности получить награду за главную роль в одном из самых кассовых фильмов 2023 года «Барби».

Ранее сообщалось, что у американской актрисы Эммы Стоун порвалось платье во время церемонии «Оскар». Звезда Голливуда стала победителем в номинации «Лучшая актриса» за роль в фильме «Бедные-несчастные». Актриса поднялась на сцену за статуэткой и заявила, что в ее конфузе виноват актер Райан Гослинг, до этого исполнивший хит «Я просто Кен» из «Барби».