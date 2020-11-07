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Бородина в лёгкой юбке поэкспериментировала с грубыми армейскими сапогами

18:08, 08 ноября 2020 19
Ксения Бородина Ксения Бородина Фото: instagram.com/borodylia

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина показала в социальной сети свой новый образ.

Знаменитость решила сыграть на контрасте женственного и брутального: она поэкспериментировала со смелым сочетанием летящей юбки из лёгкого материала и массивных чёрных сапог до колена.

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Также Бородина надела нейтральную чёрную водолазку, чтобы не перегружать образ. Звезда дополнила аутфит дамской сумочкой чёрного цвета с цепями. Не забыла ведущая и об актуальном аксессуаре нынешнего сезона — мини-версии своей сумки.

Грубые армейские ботинки смотрятся наиболее выигрышно не в сочетании с джинсами и толстовками, а в качестве дополнения к нежному женственному или лаконичному деловому образу. Летом, когда ботинок выглядывает из-под подола лёгкого развевающегося платья, это смотрится очень круто, — рассказала порталу Teleprogramma.pro модный эксперт Vogue Анна Бжедугова.

Ранее Ксения Бородина решила проводить свою старшую дочь в школу в экстремально коротких шортах. Свой образ звезда дополнила классическим пиджаком. Однако хейтеры не оценили её наряд. Светская львица опубликовала в Instagram фото, на котором она позирует с мужем Курбаном Омаровым и двумя дочерьми — Марией и Теоной. Младшая пошла в детский сад, который находится при школе. Девочки были одеты в специальные формы, писал NEWS.ru.

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