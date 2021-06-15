«Больше нет сил»: экс-жена Аршавина написала прощальный пост

https://static.news.ru/photo/724526d4-ce64-11eb-b485-96000091f725_660.jpg Алиса Казьмина Фото: arshavina_alisia__mb/instagram.com

Экс-жена российского футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина опубликовала пост в своём Instagram-аккаунте, где простилась с подписчиками и попросила прощения у своей семьи.

По её словам, у неё опустились руки из-за тяжёлой жизненной ситуации. Она извинилась перед своими детьми за то, что не может обеспечить им достойный уровень жизни и «просто дать жильё». Женщина отметила, что это её последнее сообщение в социальной сети.

У меня больше нет сил. Сегодня они закончились. И силы, и воля, и терпение. Я больше не могу бороться ни за здоровье, ни вернуть себе лицо, ни за кров для детей, ни просто за жизнь дальше. У меня и моих детей забрали всё, — отметила Казьмина.

Девушка добавила, что это «даже не пост, это крик души». Она также поблагодарила подписчиков за поддержку. Казьмина сейчас борется с тяжёлой болезнью — некрозом носа. Бывшая свекровь, несмотря на это, выселяет её с детьми из особняка и требует деньги за «постой».

Аршавин не общается с дочерью Есенией, так как боится провокаций со стороны экс-супруги и матери девочки Алисы Казьминой, передаёт портал Premier, которому спортсмен дал интервью. Он даже поставил на аватарки в социальных сетях и мессенджерах фото Есении, несмотря на ревность других детей. Спортсмен отметил, что с бывшей возлюбленной старается не сталкиваться, хоть женщина и посещает ток-шоу, где рассказывает о своих проблемах со здоровьем.

Ранее сообщалось, что Юлия Барановская проиграла Андрею Аршавину суд по взысканию алиментов. Ведущая требовала, чтобы футболист отдавал на содержание троих детей половину своих доходов, но ей было в этом отказано. Ведущая добавила, что Аршавин хоть и урезал алименты своим детям, но у них есть мать, которая намерена обратиться в Конституционный суд. Очередную же апелляцию Барановской рассматривал Московский городской суд.