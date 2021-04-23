Барановская проиграла суд за алименты Аршавину

https://static.news.ru/photo/9097be68-a4a6-11eb-9058-96000091f725_660.jpg Юлия Барановская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юлия Барановская проиграла Андрею Аршавину суд по взысканию алиментов. Ведущая требовала, чтобы футболист отдавал на содержание троих детей половину своих доходов, но ей было в этом отказано, сообщает «Русское радио».

Своё поражение в суде Барановская прокомментировала в прямом эфире. Ведущая уточнила, что это не она судится с бывшим мужем за алименты — ей они не полагаются.

Это Андрей Сергеевич со своими детьми судится за деньги, а не я с ним, — сказала Барановская.

Ведущая добавила, что Аршавин хоть и урезал алименты своим детям, но у них есть мать, которая намерена обратиться в Конституционный суд. Очередную же апелляцию Барановской рассматривал Московский городской суд. Ведущая требовала от экс-супруга алименты на содержание сыновей Артёма и Арсения, а также дочери Яны.

Изначально Аршавин действительно платил половину доходов на детей от Юлии Барановской. Но Савёловский районный суд присудил футболисту выплачивать детям только 3/8 от своих доходов. Ещё 1/8 спортсмен платит на содержание дочери Есении, которую родила ему бывшая жена Алиса Казьмина.

Как сообщалось ранее, телеведущий Андрей Малахов жёстко высказался в адрес Андрея Аршавина из-за истории с его бывшей женой. Мало того что Алиса Казьмина попала в реанимацию в тяжёлом состоянии, так ещё спортсмен с мамой хотят лишить её всего.