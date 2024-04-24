Болдуин выбил телефон из рук напавшей на него полуобнаженной фанатки Американка напала на Болдуина в кафе Нью-Йорка с криками о Палестине

Фото: IMAGO/Global Look Press

Алек Болдуин

Американский актер Алек Болдуин подвергся нападению со стороны агрессивной поклонницы в нижнем белье в кафе Нью-Йорка, когда покупал себе кофе, пишет O Globo. Женщина выкрикивала обвинения, припомнив звезде смерть оператора Галины Хатчинс, которую актер случайно застрелил на съемках, а также требовала высказаться в поддержку Палестины. 66-летний Болдуин попросил охрану вывести нарушительницу спокойствия, после чего выбил из ее рук телефон, на который она снимала происходящее, говорится в сообщении.

Женщина без конца выкрикивала: «Алек, просто скажи «свободу Палестине!» на камеру. Скажи «к черту Израиль, к черту сионизм!». Ну один разок! Почему ты убил ту женщину? Ты убил эту женщину и не попал в тюрьму». Болдуин назвал нападавшую преступницей и попросил сотрудников кафе вызвать полицию, — отмечает издание.

Ранее сообщалось, что суд в штате Нью-Мексико вынес приговор 26-летней Ханне Гутьеррес-Рид, выступавшей специалистом по оружию в фильме «Ржавчина», на съемках которого актер Алек Болдуин выстрелил из заряженного пистолета в оператора.



Женщину приговорили к 18 месяцам тюремного заключения. Жюри присяжных в марте вынесло вердикт о виновности Гутьеррес-Рид в непредумышленном убийстве. На заседании обвиняемая просила об условном сроке, но судья посчитал, что она недостаточно раскаивается в содеянном. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и назначил женщине тюремный срок.

Болдуину при этом снова предъявили обвинения в связи с гибелью Хатчинс. Большое жюри в штате Нью-Мексико обвинило актера в непредумышленном причинении смерти. Основанием стала новая экспертиза оружия, из которого выстрелил актер.