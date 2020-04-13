Богомолов описал утреннюю Собчак

https://static.news.ru/photo/52a5df20-7d8f-11ea-9e77-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов провели прямой эфир в Instagram с певицей Глюкозой и её супругом. Звёздные пары решили устроить маленькое соревнование, которое покажет, как влюблённые знают друг друга.

Наталья Чистякова (Глюкоза) спросила, какое настроение у Собчак с утра. Богомолов признался, что его супруга ненавидит весь мир, когда просыпается. Собчак это подтвердила.

Те смелые люди, которые должны первыми прийти ко мне утром, выбираются. Это люди с повинностью: никто не хочет идти будить Собчак, — отметила экс-ведущая «Дома-2».

Как писал NEWS.ru, самым неординарным моментом свадьбы Собчак и Богомолова стало появление новобрачных в катафалке. Все отнеслись к этому по-разному, но даже у тех, кто расценил это как милую шалость жениха и невесты, действо оставило в сердце лёгкое беспокойство. Потомственная ведьма Алёна Полынь уверена, что Ксения накликала беду и на себя, и на весь свой род. На вопрос, не смягчило ли последовавшее за поездкой в катафалке венчание тяжких последствий использования похоронной символики, ведьма ответила отрицательно.