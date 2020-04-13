Богомолов описал утреннюю Собчак

Телеведущая Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов провели прямой эфир в Instagram с певицей Глюкозой и её супругом. Звёздные пары решили устроить маленькое соревнование, которое покажет, как влюблённые знают друг друга.
Наталья Чистякова (Глюкоза) спросила, какое настроение у Собчак с утра. Богомолов признался, что его супруга ненавидит весь мир, когда просыпается. Собчак это подтвердила.
Те смелые люди, которые должны первыми прийти ко мне утром, выбираются. Это люди с повинностью: никто не хочет идти будить Собчак, — отметила экс-ведущая «Дома-2».
Как писал NEWS.ru, самым неординарным моментом свадьбы Собчак и Богомолова стало появление новобрачных в катафалке. Все отнеслись к этому по-разному, но даже у тех, кто расценил это как милую шалость жениха и невесты, действо оставило в сердце лёгкое беспокойство. Потомственная ведьма Алёна Полынь уверена, что Ксения накликала беду и на себя, и на весь свой род. На вопрос, не смягчило ли последовавшее за поездкой в катафалке венчание тяжких последствий использования похоронной символики, ведьма ответила отрицательно.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен