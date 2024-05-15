Блогеры Влад А4 и Юля Годунова стали родителями первенца

Фото: t.me/A4omg*

Влад А4

Блогеры Влад А4 и Юля Годунова впервые стали родителями. Девушка выложила фотографии с дочерью в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Ее назвали Оливия.

«Наша Оливка наконец-то с нами», — подписала мама кадры из роддома.

На одной из фотографий есть табличка, на которой указаны рост и вес девочки: 4000 граммов 55 сантиметров.

Ранее супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала семейную фотографию, на которой она держит на руках новорожденную девочку. На снимке рядом с родителями также сидит их первый ребенок, сын Ваган.

Судя по фото, малышке всего несколько месяцев. Имени маленькой наследницы Петросян и Брухунова не раскрыли. Подписчики Брухуновой поздравили пару с пополнением в семье и отметили, что новость стала для всех большой неожиданностью. Юморист и его молодая помощница поженились в 2019 году, а в 2020 году у пары родился первенец.

Также американская модель Хейли Бибер и канадский певец Джастин Бибер объявили, что ждут рождения дочери. Хейли опубликовала кадры, на которых вынимает из кармана розовую детскую соску. Ранее журнал PEOPLE со ссылкой на источники в окружении артистов сообщил, что пара уже выбрала имя для ребенка и начала обустраивать детскую комнату.