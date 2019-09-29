https://static.news.ru/photo/98ea6b10-d342-11e9-bbd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российский певец Дима Билан приехал в Самару и посетил городскую Студию инклюзивного творчества, где пообщался с детьми-инвалидами. Таким образом артист решил извиниться за недавний инцидент, который произошёл на праздновании Дня города. Тогда певец в знак раскаяния пообещал подарить городу детскую площадку, а местной больнице — дорогостоящее оборудование.

Билан осмотрел студию, принял подарки от детей и постарался найти для них слова поддержки.

Мы все с особенностями. Я тоже отличаться умею, отличился тут недавно! — заявил артист перед присутствующими.

Позднее он вручил руководителю центра сертификат на сумму 1 миллион рублей. На эти деньги построят специальную инклюзивную площадку, передаёт 63.ru .

Вечером состоится долгожданный концерт звезды. Он пройдёт на площади Куйбышева.

Ранее, как писал News.ru, Дима Билан разгневал жителей Самары своим выступлением на праздновании Дня города. Он подозрительно озирался по сторонам, не попадал в ноты и совершал странные телодвижения. Позднее певец признался, что был нетрезв, и извинился за своё состояние.