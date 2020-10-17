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Безупречная фигура Валерии вызвала восторги и сомнения у поклонников

13:27, 18 октября 2020
Валерия Валерия Фото: valeriya/instagram.com

Певица Валерия выложила в Instagram фото, на котором она продемонстрировала, как загорает у бассейна в чёрном бикини. Её совершенные формы восхитили многих, в том числе и коллег по эстраде, но некоторые простые пользователи заподозрили фотошоп и пластические операции.

Лёгкий загар мне не помешает для съёмок нового клипа, — подписала снимок артистка.

Муж Валерии Иосиф Пригожин поставил сразу несколько восхищённых смайликов под её фото. «Хороша!» — прокомментировала Алсу, а оперная певица Анна Нетребко пожелала ей «прекрасного отдыха». «Валерия, Вы как всегда — совершенство! Прекрасно выглядите!», «Вы в потрясающей форме!», «Любая 15-летняя девчонка не сравнится с фигурой Валерии», — пришли в восторг поклонники 52-летней певицы. Однако нашлось немало критиков. Некоторые заметили на бёдрах Валерии странные полосы, как будто от использования фотошопа или проведённой пластики. Певица им ответила, что это блики от воды.

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Как писал NEWS.ru, Иосиф Пригожин опубликовал в своём микроблоге ролик, в котором его жена Валерия предстаёт в совершенно неожиданном образе. В кадре, который длится несколько секунд, Валерия имитирует хищную кошку. Пригожин, решивший повеселить поклонников, подписал ролик так: «Моя ласковая кошечка с голодухи может превратиться в тигрицу».

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