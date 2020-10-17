Безупречная фигура Валерии вызвала восторги и сомнения у поклонников

https://static.news.ru/photo/fcd02cc2-112c-11eb-a083-fa163e074e61_660.jpg Валерия Фото: valeriya/instagram.com

Певица Валерия выложила в Instagram фото, на котором она продемонстрировала, как загорает у бассейна в чёрном бикини. Её совершенные формы восхитили многих, в том числе и коллег по эстраде, но некоторые простые пользователи заподозрили фотошоп и пластические операции.

Лёгкий загар мне не помешает для съёмок нового клипа, — подписала снимок артистка.

Муж Валерии Иосиф Пригожин поставил сразу несколько восхищённых смайликов под её фото. «Хороша!» — прокомментировала Алсу, а оперная певица Анна Нетребко пожелала ей «прекрасного отдыха». «Валерия, Вы как всегда — совершенство! Прекрасно выглядите!», «Вы в потрясающей форме!», «Любая 15-летняя девчонка не сравнится с фигурой Валерии», — пришли в восторг поклонники 52-летней певицы. Однако нашлось немало критиков. Некоторые заметили на бёдрах Валерии странные полосы, как будто от использования фотошопа или проведённой пластики. Певица им ответила, что это блики от воды.

Как писал NEWS.ru, Иосиф Пригожин опубликовал в своём микроблоге ролик, в котором его жена Валерия предстаёт в совершенно неожиданном образе. В кадре, который длится несколько секунд, Валерия имитирует хищную кошку. Пригожин, решивший повеселить поклонников, подписал ролик так: «Моя ласковая кошечка с голодухи может превратиться в тигрицу».