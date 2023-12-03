«Безумец или мэтр секса»: Киркоров похвастался новым титулом Киркоров заявил, что в театре Crave ему могут дать титул президента или безумца

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

В скором времени у короля российской эстрады Филиппа Киркорова появится новый титул. После премьеры шоу-спектакля артиста в театре Crave его могут назначить «президентом» или даже «мэтром секса», о чем певец рассказал корреспонденту NEWS.ru во время мероприятия «Песня года».

Весной Киркоров станет резидентом кабаре-театра в Москве. На сегодняшний день это одно из популярнейших мест в столице, которое славится своими костюмированными эротическими шоу.

Новый титул будет в театре-кабаре Crave: безумец или президент. Если я резидент своего театра, в котором у меня свое шоу, значит, я президент своего шоу. Дождемся 30 апреля и тогда решим, мэтр секса я или метр секса, — пошутил артист.

Ранее исполнитель хита «Цвет настроения синий» сообщил, что полностью преодолел звездную болезнь и в настоящее время здоров во всех отношениях. Артист добавил, что в его жизни имело место публичное одиночество, сейчас же все подобные проблемы для него позади.

Также Киркоров поделился своими планами на новогодние каникулы. Певец сообщил, что Новый год планирует отмечать дома. По его словам, он уже не первый год не работает именно в этот день, потому что праздник нужно проводить вместе с семьей, мандаринами и любимыми фильмами, а «всех денег мира все равно не заработаешь».