Менеджер МакSим передала слова врачей о состоянии певицы

Менеджер российской певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) Маргарита Соколова передала NEWS.ru слова врачей о состоянии певицы. В минувшие выходные о здоровье артистки было много слухов. Представители МакSим подчёркивали: вся достоверная информация появится в понедельник, 19 июля.

Дорогие друзья, информация на сегодня такая. Состояние стабильно тяжёлое. Но без ухудшений. Прогнозировать врачи ничего не могут. Всё возможное и невозможное предпринимают. Молимся, надеемся и ждём! — рассказала она.

Ранее представитель звезды с удивлением узнала, что в СМИ начала распространяться новость об отказе одного лёгкого у певицы. Соколова пояснила, что в субботу лечащих докторов нет. Она даже не смогла предположить, откуда появилась такая информация.

Уже месяц, с 19 июня, 38-летняя певица Марина Абросимова, известная как МакSим, находится в состоянии искусственной комы. 16 июня её госпитализировали, поставив диагноз «пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией» (показатель насыщения крови кислородом).

Ранее NEWS.ru проследил путь МакSим — девочки из простой российской семьи, которая сумела сама сделать себя звездой и сейчас отчаянно борется за жизнь.