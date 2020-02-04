Хорватская модель plus-size Люсия Лугомер страдает от приступов удушья. Девушка считает, что в этом виновата её большая грудь.
Девушка рассказала, что у неё болит спина и часто возникают проблемы с дыханием.
Некоторые люди будут закатывать глаза и утверждать, что я вру, но все мои подписчики знают, что я никогда не была человеком, который любит жаловаться, — заявила беременная Люсия Лугомер.
Как
Сейчас чувствую себя счастливой и занимаюсь только пилатесом, чтобы быть в форме, — рассказала модель.
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что после операции на груди муж доволен её новыми формами. В прошлом году у Кудрявцевой протёк грудной имплант, после этого ей удалили силикон из груди. Блондинка подчеркнула, что чувствует себя хорошо. Она не планирует вновь увеличивать грудь, а также в социальных сетях отговаривает девушек от изменения форм.
Ранее NEWS.ru писал, что силиконовые импланты могут быть смертельно опасны. К такому выводу пришли американские врачи.
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