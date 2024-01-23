Беременная певица сорвала съемки клипа за 5 млн рублей с DJ Smash Певица KAYA сорвала съемки клипа с DJ Smash стоимостью 5 млн рублей

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Певица KAYA (настоящее имя — Ксения Луговая)

Российская певица KAYA (настоящее имя — Ксения Луговая) сорвала съемки нового клипа с DJ Smash (настоящее имя — Андрей Шерман) на их совместную песню, сообщает портал Super.ru. Причиной стала госпитализация беременной артистки.

Как пишет Super.ru, съемочная группа полностью подготовила площадку для создания клипа, KAYA ждали более 150 человек: музыканты, операторы, визажисты и участники массовки. Певица, которая сейчас вынашивает ребенка, не явилась на съемки — в этот день у нее резко ухудшилось самочувствие, и ее госпитализировали. Ущерб оценивается в 5 млн рублей.

Продюсер, музыкальный критик Евгений Бабичев ранее заявил, что певицы Мари Краймбрери, Mary Gu и Mia Boyko в теории могли бы стать заменой Анне Асти на российской эстраде, однако сделать это будет крайне трудно. По его словам, все три артистки на слуху, а творчество Мари Краймбрери немного напоминает композиции Асти.

СМИ писали, что после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой Асти уехала из страны вместе с супругом, предпринимателем Станиславом Юркиным. Концерт Асти в Сочи, который должен был состояться в начале 2024 года, был перенесен. Кроме того, под угрозой отмены сейчас находится большой мартовский тур артистки.