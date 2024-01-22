«Анна Асти на минималках»: музыкальный критик нашел замену певице в России Музкритик Бабичев: Мари Краймбрери и Mia Boyko могли бы заменить Анну Асти

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Мари Краймбрери

Певицы Мари Краймбрери, Mary Gu и Mia Boyko в теории могли бы стать заменой Анне Асти на российской эстраде, однако сделать это будет крайне трудно, предположил в разговоре с NEWS.ru продюсер, музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, все три артистки на слуху, а творчество Мари Краймбрери немного напоминает композиции Асти.

Мари Краймбрери — Анна Асти на минималках. Имя на слуху, яркая девчонка, песни в ротациях, но сказать, что есть что-то убойное, что знал бы каждый, я утверждать не могу. Это вопрос репертуара. Будет возможность выпускать такие песни — я думаю, Краймбрери быстро взлетит на высокую позицию, — сказал Бабичев.

Музыкальный критик напомнил, что Mary Gu здорово стартовала со своим альбомом «Дисней» в период пандемии, но потом «все затерялось». Тем не менее у исполнительницы невероятные перспективы. Кроме того, весомой единицей также считается певица Mia Boyko, хотя она и находится лишь в начале карьеры.

Вырастет в профессиональном и музыкальном плане, хитовый репертуар и все может быть. Но пока трое работают на свою аудиторию. Если удастся по чуть-чуть зацеплять аудиторию из каждой возрастной категории, может быть очень хорошая перспектива. Однако Анна Асти слишком заметная персона, тем более на «голой» вечеринке она ничем не выделилась, просто выступила за гонорар. Я уверен, пройдет время и все встанет на свои места. Никто глобально не будет отменять Анну Асти, — подытожил Бабичев.

СМИ писали, что после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой Асти уехала из страны вместе с супругом, предпринимателем Станиславом Юркиным. Концерт Асти в Сочи, который должен был состояться в начале 2024 года, был перенесен. Кроме того, под угрозой отмены сейчас находится большой мартовский тур артистки.

По данным StarHit, Анна Асти уехала из России для реабилитации после перенесенной операции на ступне. Операцию провели в начале месяца, как и планировалось, и она прошла успешно.