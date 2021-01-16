Батрутдинов рассказал о пропущенном звонке от Грачевского

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Комик Тимур Батрутдинов рассказал о пропущенном звонке от создателя «Ералаша» Бориса Грачевского.

Я листал телефон недавно и увидел недельной давности неотвеченный вызов. И, конечно, меня гнетёт очень сильно, что он хотел сказать, просто поговорить или попрощаться, — отметил Батрутдинов, слова которого приводит Life.

Он также добавил, что Грачевский являлся великим культовым человеком. Шоумен признался, что всегда с радостью участвовал в съёмках «Ералаша».

Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Причиной стал коронавирус. Его похоронят на Троекуровском кладбище. Грачевский создал «Ералаш», в эпизодах журнала снялись сотни детей, некоторых из них сегодня страна знает как известных актёров и певцов.

Ранее NEWS.ru писал, что вдова умершего от коронавируса создателя «Ералаша» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская во время церемонии прощания ушла со сцены, на которой стоял гроб с режиссёром.

36-летняя актриса могла с трудом сдерживать слёзы. Женщина была буквально убита горем. Вместе с ней сцену покинули и её друзья.