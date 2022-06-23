Басков рассказал о своих эмоциях после выступления в Донбассе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Басков

Российский певец Николай Басков в эфире шоу «Полный контакт» поделился с Владимиром Соловьевым своими эмоциями после выступления в Донецкой Народной Республике. Артист признался, что пережил невероятные эмоции во время концерта.

Известно, что Басков исполнил песню «Священная война» у подножия мемориала «Саур-Могила» в ДНР. Данное выступление было приурочено ко Дню памяти и скорби. Композиция была выбрана намеренно, ведь именно она в годы Великой Отечественной войны смогла объединить народы СССР.

Это самые непередаваемые эмоции, когда люди подходят, тебя обнимают, плачут, видят, что ты вместе с ними. У них появляется надежда в глазах и осознание того, что Россия рядом с ними. Когда приезжают артисты, большие звезды, мои коллеги, которые дают концерты, поддерживают, — рассказал Басков.

Ранее стало известно, что певица Любовь Успенская поделилась в Сети информацией о пополнении в семье. Басков подарил ей одного из своих котят, которых недавно родила его кошка Шанель. Малыша назвали Ники, он очень понравился пользователям, которые засыпали его комплиментами.