Бари Алибасов пришёл в офис к известному адвокату и встал на колени

https://static.news.ru/photo/7b388f02-b8e3-11ea-aebd-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов Фото: АГН Москва/Global Look Press

Продюсер Бари Алибасов пришёл в офис известного адвоката Сергея Жорина и заявил «что вы все сдохнете с голода и у вас скоро не будет ничего».

Вошедший в свой офис юрист удивился визиту Бари Алибасова.

Так, ну кто Алибасова опять в офис пустил? Сейчас он что-нибудь сожрёт здесь, а нам отвечать! — привели слова Сергея Жорина на Пятом канале.

После слов адвоката Бари Алибасов опустился на колени и сделал земной поклон.

Отмечается, что продюсер заявился в офис адвоката без приглашения ещё до того, как отправился в психиатрическую клинику для лечения алкогольной и наркозависимости. По словам очевидцев, Бари Алибасов находился в неадекватном состоянии.

Ранее NEWS.ru писал, что Бари Алибасова 26 июня 2020 года забрали в психиатрическую лечебницу. Отмечается, что в психиатрическую больницу легенду российского шоу-бизнеса забрали из обычной московской клиники. Он проходил там лечение, однако состояние продюсера ухудшилось. В больницу другого профиля Алибасова отправили после проведения медицинского осмотра.