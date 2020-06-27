Бари Алибасов пришёл в офис к известному адвокату и встал на колени

Продюсер Бари Алибасов пришёл в офис известного адвоката Сергея Жорина и заявил «что вы все сдохнете с голода и у вас скоро не будет ничего».
Вошедший в свой офис юрист удивился визиту Бари Алибасова.
Так, ну кто Алибасова опять в офис пустил? Сейчас он что-нибудь сожрёт здесь, а нам отвечать! — привели слова Сергея Жорина на Пятом канале.
После слов адвоката Бари Алибасов опустился на колени и сделал земной поклон.
Отмечается, что продюсер заявился в офис адвоката без приглашения ещё до того, как отправился в психиатрическую клинику для лечения алкогольной и наркозависимости. По словам очевидцев, Бари Алибасов находился в неадекватном состоянии.
Ранее NEWS.ru писал, что Бари Алибасова 26 июня 2020 года забрали в психиатрическую лечебницу. Отмечается, что в психиатрическую больницу легенду российского шоу-бизнеса забрали из обычной московской клиники. Он проходил там лечение, однако состояние продюсера ухудшилось. В больницу другого профиля Алибасова отправили после проведения медицинского осмотра.